合興化工失火！PTBP製程全線停工 勞檢環保依法開罰

高雄林園區台石化關係企業合興化工昨晚發生大火，高雄市環保局表示，已造成明顯粒狀汙染物散布空氣中，會視火調報告結果再依空氣汙染防制法，開罰10萬元以上、500萬元以下罰鍰。勞工局表示，合興化工PTBP製程全線停工，涉嫌違反職安法部分，勞檢人員今天再至現場檢查確認中。

高雄市環保局表示，25日晚上9點半合興石化火警現場監測數據，PID量測數值為729ppb，及四用氣體：硫化氫數值為0.5ppm、氯氣數值為0.1ppm、甲烷數值為1%LEL、甲硫醇量數值為0ppm。晚上快11點火警結束後，空汙小組於事故點旁偵測，五用氣體量測為N.D.、FID量測數值3.3 ppm、TSP量測數值0.176 mg/m3、PM10量測數值 0.176 mg/m3、PM2.5量測數值0.169 mg/m3。

高雄市環保局表示，失火廠區現場燒的是對第三丁基苯酚，非毒化物，目前起火原因不明，但已造成明顯粒狀汙染物散布空氣中；會視火調報告後，再依空氣汙染防制法，開罰10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

勞工局主祕皮忠謀表示，落實職場安全衛生及預防職業災害，市府有召開工安減災會議，要求局處橫向聯繫共同防災，並責成勞工局加強監督檢查頻率，積極與跨局處團隊聯合減災措施。包括「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」聯合稽查高風險工地，及「石化聯檢」、「局限空間檢查」等減災作為，對勞工有立即危險顧慮的場所，除從重裁處外，並立即停工處分，以保障勞工安全。