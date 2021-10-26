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救人不成反重傷 攀梅松山2人墜谷今吊掛成功送醫

聯合報 / 記者賴香珊游振昇／南投即時報導

南投縣仁愛鄉合歡西嶺稜線前晚有女山友摔落谷坡受傷，不嚴重但無力爬上邊坡，隊友對外求援，待援時，1名男性隊員試圖攀下邊坡陪伴，竟也不慎墜谷，手腳骨折，傷勢更嚴重，經消防、空勤陸空救援，今上午均由直升機吊掛下山送醫。

據了解，這支8人登山隊前天從自合歡主峰登山口往梅松山，預計下力行村的真烈巴山，未料前天晚上7時行經梅松山稜線時，一名23歲女性隊員不慎滑落達40米深山谷邊坡，所幸傷勢不嚴重，但因無力自行爬上邊坡，隊友對外求援。

南投縣消防局指出，前天晚上7時許獲報，有登山客在合歡西嶺稜線3085峰附近400公尺處，墜落逾40米深谷坡，未料之後又獲該登山隊通報，1名男性隊員為接觸傷者下切也墜谷，卡在逾80米高的深谷大樹，手腳骨折，但意識清楚。

而在瞭解山難狀況後，當晚立即調遣仁愛消防分隊7名、神鷹山區救難隊梨山中隊、太管處、太警隊等人員組成搜救隊連夜上山，昨晨協請空勤總隊調派直升機救援，但因山區天候不佳，無功而返，為此加派第2梯搜救人員持續從地面挺進。

搜救人員表示，昨天下午4時許，成功在通報的事發地點發現受傷的女山友，將她救出時，意識清楚；隨後在晚上6時許也將受傷的男山友救下，經初步檢傷，因他雙腳多處骨折，右手疑似脫臼，無法行走，過夜安置，請求空勤今協助救援。

南投縣消防局表示，報請空勤總隊協助，原定今上午8時起飛救援，但山區雲霧未散，直至8時24分直升機才順利從台中清泉崗起飛，8時47分抵達目標區，9時10分吊掛成功，9時30分返抵清泉崗機場，將受傷2人送台中榮總治療。

近期山域事故不斷，消防局再次呼籲，上山前備妥常備藥品、簡易急救包、確認天氣狀況、通訊設備，投保登山保險，預留山下聯絡人等行前措施，並慎選登山團，評估有疑慮就暫緩行程，「山永遠都在」勿冒險上山，能平安返家才是首要。

南投縣合歡西嶺稜線有2名登山客墜谷受傷，經消防、空勤陸空救援，今上午均由直升機吊掛下山送醫。圖／空勤總隊提供
南投縣合歡西嶺稜線有2名登山客墜谷受傷，經消防、空勤陸空救援，今上午均由直升機吊掛下山送醫。圖／空勤總隊提供
南投縣合歡西嶺稜線有2名登山客墜谷受傷，經消防、空勤陸空救援，今上午均由直升機吊掛下山送醫。圖／空勤總隊提供
南投縣合歡西嶺稜線有2名登山客墜谷受傷，經消防、空勤陸空救援，今上午均由直升機吊掛下山送醫。圖／空勤總隊提供
南投縣合歡西嶺稜線有2名登山客墜谷受傷，經消防、空勤陸空救援，今上午均由直升機吊掛下山送醫。圖／南投縣消防局提供
南投縣合歡西嶺稜線有2名登山客墜谷受傷，經消防、空勤陸空救援，今上午均由直升機吊掛下山送醫。圖／南投縣消防局提供
南投縣合歡西嶺稜線有2名登山客墜谷受傷，經消防、空勤陸空救援，今上午均由直升機吊掛下山送醫。圖／空勤總隊提供
南投縣合歡西嶺稜線有2名登山客墜谷受傷，經消防、空勤陸空救援，今上午均由直升機吊掛下山送醫。圖／空勤總隊提供
南投縣合歡西嶺稜線有2名登山客墜谷受傷，經消防、空勤陸空救援，今上午均由直升機吊掛下山送醫。圖／南投縣消防局提供
南投縣合歡西嶺稜線有2名登山客墜谷受傷，經消防、空勤陸空救援，今上午均由直升機吊掛下山送醫。圖／南投縣消防局提供

清泉崗機場 直升機 南投

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