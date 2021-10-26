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上月才做消防安檢昨晚大火 合興化工：電磁閥外漏
高雄林園區台石化關係企業合興化工昨晚發生火災，引發地方不安與惶恐，合興化工副總經理鍾熙崇說，初步勘查是製程設備中的電磁閥外漏，損失50萬元左右，燃燒物質沒有毒性，對造成周邊居民困擾感抱歉，會謙卑檢討，避免類似狀況再發生。
林園區潭頭里長劉建德曾在化工廠服務20多年，熟知化工廠環境。他說，化工廠發生火災動輒得咎，市民要一個真相，廠商必須拿出改善對策和誠意，居民要完整說明，若是電磁閥外漏是不是代表設備老舊，究竟火源從哪來，廠方還是沒說清楚。劉也說，2年前台石化火災讓居民餘悸猶存，昨天又發生大火，讓居民感到不安。
「一定會深切檢討原因！」鍾熙崇說，產線已全自動化，現場沒有工作人員，人都在控制式操作，從遠端發現有異狀時，立即啟動應變機制，第一時間有試著自己先滅火，火勢一開始有被控制，後來火又變大，立即報案求助。
火災地點靠近馬路邊，烈焰沖天，消防車一輛接一輛進廠區救援，許多居民拍下火災過程，直呼不安。鍾熙崇表示，消防火調人員今天有再度進廠內做火災調查，初步了解起火原因指向是電磁閥外漏，製程設備相當成熟穩定，照理說不會那麼容易起火，上月剛做過全廠消防檢查，廠方會深入檢討原因，坦然面對，不會迴避外界監督。
合興化工是台石化關係企業，台石化2019年2月曾發生嚴重工安意外，釀2死2傷，昨晚的大火引發地方緊張，鍾熙崇指出，昨晚火災是合興化工創立32年來首次發生火警，公司總經理吳上賓今天一早也趕到廠區，要深入了解火災原因也給外界一個說明。
高雄市環保局表示，失火廠區現場燒的是對第三丁基苯酚，非毒化物，會視火調報告決定是否開罰，待消防局火調報告出爐後，會依空氣汙染防制法處理，開罰10萬元以上500萬元以下罰鍰。
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