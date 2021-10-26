快訊

真子公主成婚！正式脫離皇室、下午召開記者會

事故頻傳！台石化三廠有兩廠出過事 議員促停工檢測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上月才做消防安檢昨晚大火 合興化工：電磁閥外漏

聯合報 / 記者徐白櫻徐如宜王慧瑛／高雄即時報導

高雄林園區台石化關係企業合興化工昨晚發生火災，引發地方不安與惶恐，合興化工副總經理鍾熙崇說，初步勘查是製程設備中的電磁閥外漏，損失50萬元左右，燃燒物質沒有毒性，對造成周邊居民困擾感抱歉，會謙卑檢討，避免類似狀況再發生。

林園區潭頭里長劉建德曾在化工廠服務20多年，熟知化工廠環境。他說，化工廠發生火災動輒得咎，市民要一個真相，廠商必須拿出改善對策和誠意，居民要完整說明，若是電磁閥外漏是不是代表設備老舊，究竟火源從哪來，廠方還是沒說清楚。劉也說，2年前台石化火災讓居民餘悸猶存，昨天又發生大火，讓居民感到不安。

「一定會深切檢討原因！」鍾熙崇說，產線已全自動化，現場沒有工作人員，人都在控制式操作，從遠端發現有異狀時，立即啟動應變機制，第一時間有試著自己先滅火，火勢一開始有被控制，後來火又變大，立即報案求助。

火災地點靠近馬路邊，烈焰沖天，消防車一輛接一輛進廠區救援，許多居民拍下火災過程，直呼不安。鍾熙崇表示，消防火調人員今天有再度進廠內做火災調查，初步了解起火原因指向是電磁閥外漏，製程設備相當成熟穩定，照理說不會那麼容易起火，上月剛做過全廠消防檢查，廠方會深入檢討原因，坦然面對，不會迴避外界監督。

合興化工是台石化關係企業，台石化2019年2月曾發生嚴重工安意外，釀2死2傷，昨晚的大火引發地方緊張，鍾熙崇指出，昨晚火災是合興化工創立32年來首次發生火警，公司總經理吳上賓今天一早也趕到廠區，要深入了解火災原因也給外界一個說明。

高雄市環保局表示，失火廠區現場燒的是對第三丁基苯酚，非毒化物，會視火調報告決定是否開罰，待消防局火調報告出爐後，會依空氣汙染防制法處理，開罰10萬元以上500萬元以下罰鍰。

高雄林園區台石化關係企業合興化工昨晚發生火災，引發地方不安與惶恐。記者陳弘逸／翻攝
高雄林園區台石化關係企業合興化工昨晚發生火災，引發地方不安與惶恐。記者陳弘逸／翻攝
高雄林園區台石化關係企業合興化工昨晚發生火災，引發地方不安與惶恐。記者陳弘逸／翻攝
高雄林園區台石化關係企業合興化工昨晚發生火災，引發地方不安與惶恐。記者陳弘逸／翻攝

合興化工表示，昨晚火災初步勘查是製程設備中的電磁閥外漏。圖／合興化工提供
合興化工表示，昨晚火災初步勘查是製程設備中的電磁閥外漏。圖／合興化工提供

火災 工安

延伸閱讀

高雄鳥松工廠大火燒逾2小時還沒滅 怪手司機奮勇救災

事故頻傳！台石化三廠有兩廠出過事 議員促停工檢測

影／鳥松工廠大火燒快2小時了 居民提水自救

影／高雄一夜連2起大火！鳥松工廠已燒1小時 恐波及鄰近廠區

相關新聞

轎車衝毀護欄「一半懸空」險墜落 酒駕男幸獲救

吳姓男子今天凌晨在高雄市鳳山區開車失控，衝向路邊，撞毀路邊護欄，車子一半懸空，險墜落路旁落差約2公尺的停車場地面，幸未受...

高雄鳥松大火2座工廠全毀 堆置塑膠原料滅火難度大增

高雄鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」25日晚間發生工廠大火，火勢延燒到一旁保鮮膜工廠，場內堆置大量塑膠原料，火勢一發不...

中油漏油汙染漁具桃漁會求償 中油：漏油管拉回換修

桃園市大園區沙崙外海中油卸油浮筒平台油管漏油，造成附近海域油汙4萬平方公尺，引起環團關心，中油桃園煉油廠連兩天圍堵、回收...

桃園8人K歌帶多瓶綠茶 警一聞「這不是酒嗎」開罰

中央日前開放KTV歡唱，規定不得於包廂內飲食、喝酒，桃園市昨晚有5男3女相揪唱歌，竟將啤酒裝入瓶裝綠茶攜入，企圖暗渡陳倉...

高雄1夜2工廠火警 環保局：火調後決定是否開罰

高市昨夜發生2起工廠火警，先是林園區合興石化廠區，接著是鳥松區中正路工廠火警，所幸未釀傷亡。高市環保局表示，2起火警將待...

合興化工失火！PTBP製程全線停工 勞檢環保依法開罰

高雄林園區台石化關係企業合興化工昨晚發生大火，高雄市環保局表示，已造成明顯粒狀汙染物散布空氣中，會視火調報告結果再依空氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。