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台南安平漁港水域發現男浮屍 身分待追查
台南市安平漁港水域今天上午9點多經民眾發現一具男浮屍，消防人員獲報案，前往協助打撈上岸，死者為中年男子，警方初步檢視沒有明顯外傷，但因身上沒有任何證件，將進一步查明身分和死因。
「安平漁港水域有浮屍！」台南市消防局救災救護中心今天上午9點14分接獲民眾報案，安平漁港內有浮屍。安平消防分隊派員前往協助打撈，發現浮屍在金城里活動中心前浮動碼頭水域載浮載沉。
由於浮動碼頭停泊許多機動舢舨，消防人員在站舢舨上不好出力，兩名消防人員只能拿著屍袋，穿著救生衣下水後，將遺體裝入屍袋內，再綁上繩索，由岸上人員拉上岸。
警方鑑識人員初步檢視死者，沒有明 顯外傷，身上沒有帶任何證件，但在碼頭旁發現一串鑰匙，請派出所員警在附近尋找看看，有沒有他生前使用的交通工具。並將進一步查明身分報請檢察官相驗查明死因。
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