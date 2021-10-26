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影／台中深夜賓士撞車又撞柱 車頭全毀

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中有名林姓男駕駛(24歲)今日凌晨，駕駛一輛白色賓士，在中區台灣大道與中華西街口，衝撞到停在路邊停車格的自小貨車及路口轉角門柱，白色賓士車頭幾乎全毀，林姓駕駛酒測值為零，僅輕微受傷，全案肇事原因待警方釐清。

林姓男子今日清晨0時許，在台中駕駛白色賓士自小客車，行經中區台灣大道及中華西街口，疑似因天色昏暗，未注意到前方已全線封路施工，圍起了三角錐及告示牌，等到發現時已經來不及，才偏移路線，撞上停在一旁的自小貨車及路口轉角門柱，導致車頭幾乎全毀，而停在停車格內的自小貨車，則是車身右後側貨斗擋板掉落，可見撞擊力道之大。

警方表示，林姓男駕駛酒測值為零，僅有輕微受傷，目前全案初判為林男未注意車前狀況，全案轉交由交通警察大隊釐清肇事原因。警方也呼籲行經路口時應注意前方狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。

台中林姓駕駛深夜行駛台灣大道經中華西街，未注意前方已全線封路的警示牌，突然發現時一緊張，車輛偏離至路旁，撞上了停在停車格內的自小貨車及騎樓門柱，車頭全毀。圖／民眾提供
台中林姓駕駛深夜行駛台灣大道經中華西街，未注意前方已全線封路的警示牌，突然發現時一緊張，車輛偏離至路旁，撞上了停在停車格內的自小貨車及騎樓門柱，車頭全毀。圖／民眾提供

車禍 賓士

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