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高雄1夜2工廠火警 環保局：火調後決定是否開罰

中央社 / 高雄26日電

高雄市林園區合興石化公司廠區25日晚間9時多發生火警，消防局出動大批人車前往灌救。（高雄市消防局提供） 中央社
高雄市林園區合興石化公司廠區25日晚間9時多發生火警，消防局出動大批人車前往灌救。（高雄市消防局提供） 中央社
高市昨夜發生2起工廠火警，先是林園區合興石化廠區，接著是鳥松區中正路工廠火警，所幸未釀傷亡。高市環保局表示，2起火警將待火調後，再決定是否依法裁罰新台幣10萬元以上。

林園區合興石化公司廠區昨天晚間9時多發生火警，消防局出動大批人車前往，經近1小時灌救撲滅火勢，所幸無人傷亡受困，詳細起火原因仍待查。

此外，消防局表示，昨天晚間將近10時，位於鳥松區中正路東豐巷的工廠也發生火警，消防出動大批人車前往搶救，因現場為連棟鐵皮工廠，首批消防人員到達時，已全面燃燒，立即布線搶救，1個多小時後火勢控制，約今天凌晨2時42分火勢撲滅，無人受傷受困。

環保局表示，因2起事件起火原因尚未明，將待消防局火調報告後，依空氣污染防制法規定決定是否開罰10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

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