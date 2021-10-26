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撿遺失健保卡盜領五倍券 她謊稱委託代領遭一句話打臉

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄甲仙87歲翁姓老翁日前到郵局預約實體五倍券，卻發現已遭他人領取，便懷疑先前健保卡遺失被盜用領取，憤而向警方報案；經查為66歲蔡姓女子所為，且老翁表示，「並不認識蔡女，更沒有委託代領」。警詢後，將蔡女依侵占罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

旗山警分局甲仙分駐所，10月22日下午3時30分許，接獲翁姓老翁報案稱，健保卡於19日不慎遺失辦理補發，當前往郵局領取五倍券時，卻被告知健保卡遺失當天已經被人代為領取。

翁姓老翁說，家人並沒有幫忙代領取，懷疑是健保卡遺失遭人冒名申領，令他感到震驚又錯愕。警方獲報展開調查，發現蔡女涉嫌冒領，便通知他於23日到案說明。

蔡女辯稱，有取得對方同意，才拿他的健保卡前往郵局代領；但翁姓老翁卻否認有委託代領，還說，「不認識蔡女」。一舉戳破蔡女謊言，警詢後，將她依侵占罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

66歲蔡姓女子日前撿到87歲翁姓老翁遺失的健保卡，竟到郵局冒領老翁的五倍券。記者陳弘逸／翻攝
66歲蔡姓女子日前撿到87歲翁姓老翁遺失的健保卡，竟到郵局冒領老翁的五倍券。記者陳弘逸／翻攝
66歲蔡姓女子日前撿到87歲翁姓老翁遺失的健保卡，竟到郵局冒領老翁的五倍券。記者陳弘逸／翻攝
66歲蔡姓女子日前撿到87歲翁姓老翁遺失的健保卡，竟到郵局冒領老翁的五倍券。記者陳弘逸／翻攝
66歲蔡姓女子日前撿到87歲翁姓老翁遺失的健保卡，竟到郵局冒領老翁的五倍券。記者陳弘逸／翻攝
66歲蔡姓女子日前撿到87歲翁姓老翁遺失的健保卡，竟到郵局冒領老翁的五倍券。記者陳弘逸／翻攝

健保卡 五倍券

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