聽新聞
test
0:00 / 0:00
撿遺失健保卡盜領五倍券 她謊稱委託代領遭一句話打臉
高雄甲仙87歲翁姓老翁日前到郵局預約實體五倍券，卻發現已遭他人領取，便懷疑先前健保卡遺失被盜用領取，憤而向警方報案；經查為66歲蔡姓女子所為，且老翁表示，「並不認識蔡女，更沒有委託代領」。警詢後，將蔡女依侵占罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。
旗山警分局甲仙分駐所，10月22日下午3時30分許，接獲翁姓老翁報案稱，健保卡於19日不慎遺失辦理補發，當前往郵局領取五倍券時，卻被告知健保卡遺失當天已經被人代為領取。
翁姓老翁說，家人並沒有幫忙代領取，懷疑是健保卡遺失遭人冒名申領，令他感到震驚又錯愕。警方獲報展開調查，發現蔡女涉嫌冒領，便通知他於23日到案說明。
蔡女辯稱，有取得對方同意，才拿他的健保卡前往郵局代領；但翁姓老翁卻否認有委託代領，還說，「不認識蔡女」。一舉戳破蔡女謊言，警詢後，將她依侵占罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言