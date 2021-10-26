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失聯移工KTV歡唱 遇警臨檢假冒身分說不出生日遭逮

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄仁武警分局日前稽查轄內一家複合式KTV，發現一間包廂內有7名移工在歡唱，警方查驗身分時，皆聲稱合法在台居留，卻有一人未帶證件，手機出示翻拍的證件照也與長相相差甚遠，甚至連自己的生日都不知道。一查之下，才發現她在台違法居留長達一年，隨後警方便依法將人移送專勤隊。

仁武警分局10月23日晚上11時30分許，前往仁武區安樂四街複合式KTV臨檢時，一間包廂內有4男、3女在歡場，7人皆為越南籍移工。

警方臨檢的過程中，不少移工能用簡單的中文、台語向員警對談，7人皆聲稱，「自己是合法在台」，甚至與員警有說有笑。

經查7人之中，有6人均在台合法居留，其中有一名36歲阮姓女子因沒帶證件，用手機出示翻拍的居留證件，因照片中的人與本人樣貌不像，警方進一步詢問生日，阮女卻無法回答，身旁6名友人，幫忙緩頰，卻紛紛說她不會說、聽不懂中文。

據了解，阮女原為醫院照護工，因無故聯繫不上，遭通報為失聯移工，在台違法居留長達一年；警確認身分後，將她依違反入出國及移民法移送專勤隊。

高雄仁武警分局日前稽查轄內一家複合式KTV，一間包廂內有7名移工在歡唱，查驗身分時發現其中一人為失聯移工。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局日前稽查轄內一家複合式KTV，一間包廂內有7名移工在歡唱，查驗身分時發現其中一人為失聯移工。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局日前稽查轄內一家複合式KTV，一間包廂內有7名移工在歡唱，查驗身分時發現其中一人為失聯移工。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局日前稽查轄內一家複合式KTV，一間包廂內有7名移工在歡唱，查驗身分時發現其中一人為失聯移工。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局日前稽查轄內一家複合式KTV，一間包廂內有7名移工在歡唱，查驗身分時發現其中一人為失聯移工。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局日前稽查轄內一家複合式KTV，一間包廂內有7名移工在歡唱，查驗身分時發現其中一人為失聯移工。記者陳弘逸／翻攝

移工 臨檢 KTV

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