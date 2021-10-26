高雄鳥松大火2座工廠全毀 堆置塑膠原料滅火難度大增
高雄鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」25日晚間發生工廠大火，火勢延燒到一旁保鮮膜工廠，場內堆置大量塑膠原料，火勢一發不可收拾，鐵皮工廠塌陷，消防局出動怪手救援，將悶燒處挖開讓水線能灌入，26日凌晨零時30分，火勢雖有控制，還沒徹底撲滅，幸未造成傷亡。
究竟起火原因為何，高雄市消防局長李清秀說，要經過火調人員鑑定才能確認。
起火時間已是工廠下班時段，業者表示，下班前，工廠人員有切斷電源，不知道為何起火，損失還待估計。
高雄市消防局表示，25日晚間這起鳥松區工廠大火救災任務，共出動36車79人前往搶救，現場是連棟鐵皮工廠，第一梯次消防人員到達時，百坪廠房已全面燃燒，消防人員立即布水線搶救。深夜11點38分火勢控制，將燃燒面積侷限在中段，無擴大延燒之虞，也確認無人受傷受困，整體燃燒面積逾600平方公尺。
直到26日凌晨零時30分，火勢尚未撲滅，周邊廠房、居民相當緊張，擔心火勢擴大會遭波及，有居民情急下，用臉盆提水想幫忙滅火自救，發揮自己家園自己救精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言