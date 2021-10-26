高雄鳥松工廠大火燒逾2小時還沒滅 怪手司機奮勇救災

今晚9點52分，鳥松區中正路東豐巷「弘渝企業有限公司」發生工廠大火，消防局出動36車79人前往搶救，深夜11點38分火勢控制，將燃燒面積侷限在中段，暫無擴大延燒之虞，無人受傷受困。有2部怪手進入火場協助救災，將悶燒部分挖開，讓水線可以灌入，現場溫度非常高，怪手司機近距離與大火搏鬥，態度敬業，也讓人捏把冷汗。

高雄市消防局表示，今晚這起救火任務由大隊長林原興率鳳山、鳥松、苓雅、鼎金、仁武、新莊、橋頭、燕巢、新興、鳳祥、前鎮、大昌、左營小港、大社分隊及特搜中隊等，共出動36車79人前往搶救，現場是連棟鐵皮工廠，第一梯次消防人員到達時，百坪廠房已全面燃燒，消防人員立即布水線搶救，消防局長李清秀隨後也趕到場。