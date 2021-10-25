影／鳥松工廠大火燒快2小時了 居民提水自救

高雄鳥松區工廠大火已燃燒1個多小時，附近工廠人員憂心火勢延燒，有居民用臉盆提水幫忙滅火。記者張議晨／攝影

高雄今晚不平靜，消防人員疲於奔命，位在林園區合興石化公司火災剛撲滅，晚間9點52分，鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」發生大火，百坪廠房陷入火海，數百公尺外就能看到濃煙。鄰近有多家工廠，居民擔心火勢波及其他工廠，急忙用臉盆提水想自救。

深夜11點40分，火勢還沒撲滅，消防人員持續布水線灌救，大火延燒近2個小時仍難控制，當地居民徹夜難眠，心不安。居民表示，當地連著3工廠，除了弘渝發電機廠，還有保鮮膜工廠、鐵工廠等，擔心火勢延燒恐波及其他工廠，損失將擴大。初步了解無人受困，但火勢還難控制，烈焰往內延燒，消防人員持續搶救中。

高雄市今晚不平靜，先是9點左右林園區合興石化公司廠區起火，由於台石化廠區2019年曾發生嚴重工安意外，消防人員不敢輕忽，9點41分火勢控制，9點52分火勢撲滅，起火原因及損失還在了解中。高雄市環保局表示，失火的廠區現場燒的是對第三丁基苯酚，非毒化物，會視火調報告決定是否開罰。

今晚林園工廠大火，據悉是工業園區今年發生的第7場火警，1月4次，5、7月各一次。高雄市議員邱于軒趕至林園火災現場，她表示，台石化應變不足，當地里長等近1小時才得到回應，質疑台石化是惡鄰居，公安意外頻傳。邱也說，高雄市夜晚不平靜，先是林園火災，再來鳥松也大火，讓居民心難安。