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高雄一夜連2起大火！鳥松工廠已燒1小時 恐波及鄰近廠區

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影／高雄一夜連2起大火！鳥松工廠已燒1小時 恐波及鄰近廠區

聯合報 / 記者陳弘逸張議晨／高雄即時報導

高雄今晚不平靜，位在林園區合興石化公司火災才剛撲滅，晚間9點52分，鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」發生大火，消防局第一波出動24車47人，現場火勢猛烈，消防人員布線搶救，火舌持續從屋內竄出，現場氣氛緊繃。

目前火勢已延燒1個小時，火勢仍非常大，居民表示，當地不只一家工廠，火勢延燒可能波及其他工廠，損失可能擴大。初步了解無人受困，但火勢還難控制，火勢往內延燒，消防人員持續搶救中。

高雄市今晚不平靜，先是9點左右林園區合興石化公司廠區起火，由於台石化廠區2019年曾發生嚴重工安意外，消防人員不敢輕忽，9點41分火勢控制，9點52分火勢撲滅，起火原因及損失還在了解中。高雄市環保局表示，該廠區M05製程產品純化區，現場燒的是對第三丁基苯酚，非毒化物，會視火調報告決定是否開罰。

林園工廠大火才控制，晚間9點52分，鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」發生大火，烈焰沖天非常駭人，消防局第一波出動24車47人，憂心火勢猛烈會波及鄰近工廠，現場氣氛緊繃。

高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影
高雄市鳥松區中正路東豐巷「弘渝發電機廠」今晚9點多發生大火，現場火勢猛烈。記者陳弘逸／攝影

高雄鳥松區工廠大火已延燒1個多小時，附近工廠人員憂心火勢延燒，有居民用臉盆提水幫忙滅火。記者張議晨／攝影
高雄鳥松區工廠大火已延燒1個多小時，附近工廠人員憂心火勢延燒，有居民用臉盆提水幫忙滅火。記者張議晨／攝影

高雄鳥松區工廠大火已延燒1個多小時，附近工廠人員憂心火勢延燒，有居民用臉盆提水幫忙滅火。記者張議晨／攝影
高雄鳥松區工廠大火已延燒1個多小時，附近工廠人員憂心火勢延燒，有居民用臉盆提水幫忙滅火。記者張議晨／攝影

高雄市 工安 火災

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