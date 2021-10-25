聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾被女友噴漆寫「渣男」 近日揪16車深夜高雄狂飆再掀話題
高雄大寮區日前有民眾目擊，數十輛車集結，往大樹方向沿路狂飆；經警方調查，當時約有16輛，其中3輛違規依法舉發，並針對此案擴大調查。據了解，號召飆車的人，疑似是今年8月女友生日遲到愛車遭噴漆寫上「渣男」的林姓男子，警方將通知他到案說明。
日前有民眾透過Line群組號召車友組隊飆車，並於10月24日凌晨，先在南州交流道集結，經台88線下大寮交流道後，又在大寮區和發路台糖加油站再次集結。
警方調查發現，當天凌晨2時2分許，約有16輛汽車沿88快速道路橋下至台29線河堤路，再往大樹方向行駛；目擊者指稱，當時車隊一路狂飆，且連續在數個路口闖紅燈。
警方獲報時，於中庄所轄區，發現只剩約最三部車陸續駛離，當下未發現競速或壅塞道路等有違規情事，隨後車隊從行駛至鳳屏路往高屏大橋離開；警方目前確認有3輛轎車紅燈左轉、紅燈右轉、紅線臨停的違規情事，將依法舉發。
目前警方鎖定帶頭的白色廂型車，陸續通知6名車主說明及約制，並對此案進行調查。據了解，車隊領頭疑似是今年8月因女友生日遲到，瑪莎拉蒂跑車遭噴漆寫上「渣男」而鬧上媒體版面的林姓男子。警方將持續追查相關危駕情勢，同時通知車隊發起人到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言