曾被女友噴漆寫「渣男」 近日揪16車深夜高雄狂飆再掀話題

高雄大寮區日前有民眾目擊，數十輛車集結，往大樹方向沿路狂飆；經警方調查，當時約有16輛，其中3輛違規依法舉發，並針對此案擴大調查。據了解，號召飆車的人，疑似是今年8月女友生日遲到愛車遭噴漆寫上「渣男」的林姓男子，警方將通知他到案說明。

日前有民眾透過Line群組號召車友組隊飆車，並於10月24日凌晨，先在南州交流道集結，經台88線下大寮交流道後，又在大寮區和發路台糖加油站再次集結。

警方調查發現，當天凌晨2時2分許，約有16輛汽車沿88快速道路橋下至台29線河堤路，再往大樹方向行駛；目擊者指稱，當時車隊一路狂飆，且連續在數個路口闖紅燈。

警方獲報時，於中庄所轄區，發現只剩約最三部車陸續駛離，當下未發現競速或壅塞道路等有違規情事，隨後車隊從行駛至鳳屏路往高屏大橋離開；警方目前確認有3輛轎車紅燈左轉、紅燈右轉、紅線臨停的違規情事，將依法舉發。