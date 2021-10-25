國防部長邱國正前腳剛走 金門士兵開私家車連環撞

國防部長邱國正今天蒞金主持古寧頭戰役72周年悼念陣公亡將士祭祀活動，沒想到他前腳剛走，金門就發生一起阿兵哥交通事故。一名王姓士兵今天下午開著賓士名車載著3名同僚洽公，沿環島北路一段往金城市區方向直行，疑似未注意前方貨車已暫停，竟直接追撞前方車輛，因前方還有另2輛車，造成4車連環「碰碰撞」，經施行酒測，4名駕駛皆無酒駕行為，詳細肇事原因，正由金城分局釐清中。

金城分局表示，今日15時13分許在金城鎮環島北路一段統精加油站附近路段發生一起自小客車追撞事故，一名王姓駕駛自小客車沿環島北路一段往金城市區方向直行，疑似未注意車前狀況致追撞到前方陳姓駕駛的自小客車，陳再追撞黃姓駕駛的自小客車，黃姓駕駛又追撞楊姓駕駛的自小客車。

整起事故造成第二部貨車內的女性乘客受傷送醫，警方對4名駕駛實施酒測，初步排除酒駕行為，至於詳細肇事原因由金城分局釐清中。

據在場駕駛，當時該路段因為有其他車輛駛入車道，3輛自小客車為禮讓而暫停，未料王姓士兵未留意，竟直接撞上，才造成4車連環碰碰撞意外，被撞的小貨車駕駛還「氣噗噗」的說，少年家的開車太「衝動」，開太快了。阿兵哥也被嚇到，只能在旁邊商議該怎麼辦。