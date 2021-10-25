南二高新化便道偷倒石棉瓦廢棄物 警發現以車追人查獲

台南市新化警分局員警上午巡邏經山腳里高速公路便道時，發現有一堆石棉瓦事業廢棄物，接著不遠處又有另一堆石棉瓦廢棄物，研判遭人偷倒，循線找到作案車輛以車追人，鎖定李姓車主，李姓車主下午到案後坦承偷倒，警方依廢棄物清理法函送法辦。

新化分局知義所員警表示，轄區有國道3號便道，平日除工程維護人員出入，鮮少有民眾出入該路段，所長黃文輝、警員胡富堯巡經新化山腳里國3邊坡旁便道，發現兩堆剛倒的廢棄石棉瓦，調閱監視器鎖定載石棉瓦廢棄物小貨車。

49歲李姓車主看到畫面後供稱，他是搭建鐵皮屋的包商，日前包下搭建鐵皮屋工程，為省下先前拆除舊建物石棉瓦廢棄物的處理費，日前趁暗夜掩護載運到少有人出入的便道偷倒。