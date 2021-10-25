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登山客眠月線失足墜6公尺深谷 警消將人救起送醫仍不治

南二高新化便道偷倒石棉瓦廢棄物 警發現以車追人查獲

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市新化警分局員警上午巡邏經山腳里高速公路便道時，發現有一堆石棉瓦事業廢棄物，接著不遠處又有另一堆石棉瓦廢棄物，研判遭人偷倒，循線找到作案車輛以車追人，鎖定李姓車主，李姓車主下午到案後坦承偷倒，警方依廢棄物清理法函送法辦。

新化分局知義所員警表示，轄區有國道3號便道，平日除工程維護人員出入，鮮少有民眾出入該路段，所長黃文輝、警員胡富堯巡經新化山腳里國3邊坡旁便道，發現兩堆剛倒的廢棄石棉瓦，調閱監視器鎖定載石棉瓦廢棄物小貨車。

49歲李姓車主看到畫面後供稱，他是搭建鐵皮屋的包商，日前包下搭建鐵皮屋工程，為省下先前拆除舊建物石棉瓦廢棄物的處理費，日前趁暗夜掩護載運到少有人出入的便道偷倒。

新化分局長蘇政敏表示，偷倒廢棄物常選在偏僻地區、鄉間小路，新化警分局轄區遼闊，易遭不肖業者相中地點，除靠警方落實巡邏，也呼籲鄉親若發現偏僻處遭置棄廢棄物通知警方，也可撥打公害陳情專線0800-066666通報環保局處理。

南二高新化便道偷倒石棉瓦廢棄物，警方發現以車追人查獲。圖／新化分局提供
南二高新化便道偷倒石棉瓦廢棄物，警方發現以車追人查獲。圖／新化分局提供
南二高新化便道偷倒石棉瓦廢棄物，警方發現以車追人查獲。圖／新化分局提供
南二高新化便道偷倒石棉瓦廢棄物，警方發現以車追人查獲。圖／新化分局提供
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南二高新化便道偷倒石棉瓦廢棄物，警方發現以車追人查獲。圖／新化分局提供
南二高新化便道偷倒石棉瓦廢棄物，警方發現以車追人查獲。圖／新化分局提供

廢棄物 車主 監視器

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