阿里山眠月線 1男性登山客跌落橋下無生命跡象

阿里山林鐵眠月線因地震毀損停駛多年，保留原始景觀卻成登山熱門路線，今天下午傳出1名男性登山客不慎從眠月線17號橋摔落6米深山谷，被救起時已無生命跡象；事發原因調查中。

嘉義縣消防局發布訊息，今天下午1時4分獲報一行3人登山客行走於阿里山眠月線17號橋附近，其中1名年約40歲鄭姓男子不慎摔落橋下約6米深山谷，立即派遣奮起湖、中埔及阿里山等分隊前往救援。

消防局指出，救援人員抵達後回報男性已無生命跡象，以繩索將其拉出山谷，正徒步搬運至眠月線外的聯外道路將其送醫，事發原因警方調查中。

嘉義林管處副處長李定忠接受中央社記者訪問表示，接獲消息後阿里山工作站與阿里山林鐵及文資處監工區各派1人配合警、消前往救援，抵達事故現場時，同仁發現男子已無心跳呼吸。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱接受中央社記者電訪強調，921大地震後，眠月線受損中斷久未維修，保留原始景觀卻成為登山熱門路線，但行走眠月線是有危險性的，呼籲民眾進入時要非常注意腳下情況，林鐵及文資處已評估重修眠月線。