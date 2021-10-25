地下工廠產製逾47萬片雙鋼印口罩 刑事局逮8嫌

以44歲姚女為首的地下工廠非法產製雙鋼印口罩，累計3個月產量多達47萬餘片，市價逾新台幣236萬餘元，刑事局接獲檢舉、偵蒐，8、9月到台中市7處據點搜索，逮8嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊副大隊長黃國師表示，日前接獲檢舉情資，指陸配44歲姚女等人疑成立地下工廠並私設產線製造醫用口罩，隨即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

警方經長期偵蒐及調閱各項資料分析，查知姚女等犯嫌今年5月於台中市潭子區設立地下口罩工廠，且為避免遭警方和衛生單位查緝、稽查，另將製成的非法醫療用口罩成品藏放於台中市大肚區、龍井區、大安區等4處倉庫。

根據警方調查了解，姚女等犯嫌因向主管機關申請執照未過，竟未經核准便由姚女友人、46歲陳男負責租賃工廠，再由姚女提供布料及口罩機器，共同於潭子區工廠內私設產線，並由曾任職口罩工廠的18歲陳男（姚女之子）擔任調校口罩機器職務。

姚女還找35歲陳女擔任其助理；陳男另聘兩名逃逸越南籍移工33歲陶女、40歲阮男和47歲廖男情侶檔，負責於工廠內非法產製數量龐大的雙鋼印醫用口罩。

刑事局為免違法醫用口罩造成防疫破口，見時機成熟，協同保安警察第二總隊刑事警察大隊、台中市警察局刑事警察大隊、烏日分局及大雅分局，會同台中市衛生局稽查人員分別於8月9日、9月23日至台中市地下工廠及倉庫等7處據點實施搜索。

警方當場查扣非法印有Made In Taiwan 及MD字樣醫用口罩成品（裸包）共計47萬2300片，以及刻有MadeIn Taiwan 及MD字樣雙鋼印模具19支、醫用口罩製造瑕疵品等證物1批。

同時，拘提姚女等4犯嫌，以及通知陳女等4人到案說明。

警方將上述非法口罩送主管機關檢驗，經查其細菌過濾效率、壓差等條件雖都符合規定，但未獲主管機關許可製作，幸在未流入市面前，就先行破獲，初估整批非法口罩市價超過236萬元。

全案詢後於9月24日將姚女等犯嫌依涉違反醫療器材管理法第62條未經核准擅自製造醫療器材解送台中地檢署偵辦，法院裁定姚女10萬元交保、陳男3萬元交保、廖男和姚女之子陳男均2萬元交保。

政府先前規定自今年9月24日起，國產平面式醫用口罩須逐片標示MD（醫用）及Made In Taiwan（台灣製造）雙鋼印。

刑事局呼籲，民眾購買醫用口罩時除向合格藥商洽購外，選購時應注意核對口罩外包裝盒身有無清楚標示衛生福利部醫療器材許可證字號，以免遭受損害。