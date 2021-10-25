影／「啪」一聲排檔頭斷了！貨車卡路中好窘 勞警助推車

台中市林姓男子在22日駕駛貨車行經北區時，貨車排檔桿頭被林扯斷，無法入檔，卡在快車道動彈不得，見警來協助排除以免繼續堵車，他一臉困窘，直說「超傻眼的」。第二警分局提醒，用路人平時要定期保養、檢查車況，以免類似意外發生。

台中市警第二警分局立人所警員張正瑋22日上午8時許在交通指揮時，發現一輛由林姓男子（28歲）駕駛的貨車，停在北區中清路的左轉專用道上，造成後方交通堵塞，發現原來是車內的排檔桿，已完全與操控版分離，疑被拔斷。

林男看到警察來，一臉慌張，還直說「突然這樣子我也很尷尬，超傻眼的」。幸好貨車的排檔還能推移到空檔，警方立刻與貨車上的另一名乘客，徒手推動貨車，並同時指揮後方車輛暫時讓道，才讓車卡在路中央、不知所措的林男擺脫困境。林男非常感謝員警的援助。