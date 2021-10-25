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台中男與女友爭吵後躲進山區 警方找到他時竟全身赤裸

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區一位年約50歲的蘇姓男子，日前與女友大吵一架後騎著機車出門並揚言要自殺，蘇父見兒子許久未歸，趕緊向警方報案，警方查出蘇男的手機最後定位在頭汴山區內，但搜尋未果，隨即通報消防及救難協會人員入山搜尋，經過6天努力，前天下午終於在深山一處溪床上找到他。

當時蘇男全身赤裸坐在溪床大石頭上，他說與女友吵架後，一氣之下就騎車往山上走，也不知道已過了幾天；這些天都待在溪床附近，靠著樹果及溪水為生。警消及救難人員將他救起，還充當心靈導師勸他應看開一點，接著即將他帶回給家屬。家屬得知蘇男安然無恙後，十分感謝所有搜救人員的幫忙。

警方說，太平警分局頭汴派出所18日傍晚據報一男子疑有自殺傾向，請求協助。所長黃思融獲悉後立即與員警前往搜尋，先在長龍四段產業道路找到蘇男之普通重機車，但接著搜尋未果。

黃思融隨即通知台灣國際救難協會、虎行、浩霆及山海屯救難協會等人員一同前往搜尋，救難人員及員警多次分批前往。途中遭遇崎嶇的地形及高難度的攀岩，讓搜救行動一度受到挫折，但經過6天的搜尋，23日下午終於在深山的溪床上找到全身赤裸的蘇男。

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台中太平警分局與搜救人員經過6天才將蘇姓男子找到。圖／民眾提供
台中太平警分局與搜救人員經過6天才將蘇姓男子找到。圖／民眾提供
台中市太平區一位年約50歲的蘇姓男子，日前與女友大吵一架後躲進山裡，警方找到他時，他全身赤裸坐在溪床大石頭上。圖／民眾提供
台中市太平區一位年約50歲的蘇姓男子，日前與女友大吵一架後躲進山裡，警方找到他時，他全身赤裸坐在溪床大石頭上。圖／民眾提供

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