酒後電梯口角引流血衝突 高雄鬥毆警逮1人

高雄新興區昨傳鬥毆，楊姓男子與3名友人在七賢路上某大樓內聚餐，不料在離開時，疑與人發生口角，衍生成衝突，導致楊男受傷，轄區警方新興分局立即組成專案小組，已依據車牌查獲一名涉案的王姓男子到案，持續追查中。

警方表示，新興警分局今天凌晨2點20左右接獲民眾報案，指新興區七賢、南華路口有糾紛，立即派遣警網到場，但警方到場時未發現糾紛，現場僅有楊男（30歲）、羅男（30歲）、陳男（18歲）、青男（22歲）。

警方發現，楊男手指指甲流血，背部遭劃傷。初步調查是因楊男與3名友人在七賢一路某大樓聚餐離開後，疑在搭乘電梯酒後與人發生口角而衍生肢體衝突。警方立即組成專案小組，目前根據車牌，查獲王男（33歲）到案，並持續追緝相關涉案犯嫌，以釐清案件發生經過。