國中生邀同學玩竟成組織犯罪？楊梅社區住戶不堪其擾

桃園市楊梅區一名羅姓男子從2017年以來頻頻以假名或匿名方式，打110向警方檢舉鄰居，但警局派員到現場卻發現根本沒違規，甚至有國中生邀同學到家玩，就被舉報「組織犯罪」，讓社區住戶不堪其擾。對此，桃園市長鄭文燦表示，若經查為不實檢舉，警方不會隨之起舞，凡是重複、惡意或不實，列管之後會通知各單位。

市議員李家興今天在總質詢表示，羅姓男子居住在楊梅該社區十多年，但從2017年開始，他便多次使用假名向桃園市政信箱、派出所、環保局、衛生所、消防局、建管處檢舉周邊15戶鄰居，「從11歲到90歲都告」，4年多來已累積舉報200多件。

李家興說，羅男曾對小朋友大吼、謊報火災、阻擾90歲老人家走路，到了年節大掃除時，又會打電話向環保局檢舉，住戶受不了，上門要求改善還被潑水驅離，讓社區無時無刻被恐懼籠罩；居民們現在共同連署，就是希望公家單位能介入，檢視羅男的身心狀態。