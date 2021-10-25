違法堆置廢棄木材暗夜起火 屏縣環保局將開罰

屏東縣消防局今凌晨4點多接獲民眾報案，南州鄉三千路附近一處木材堆置廠冒出濃煙大火，不明原因悶燒，消防局出動人車前往，現場堆置約3層樓高廢棄木材，避免深層燃燒，現用怪手開挖，殘火處理中。環保局稽查發現，業者未經申請擅自堆置木材，疑涉違反廢棄物清理法，加上火災引起空氣汙染，環保局將依法開罰。

環保局調查，堆置木材業者是轄內一間丙級清除機構，但沒有申請貯存場或轉運站，該業者在南州鄉擅自堆放木材疑涉違反廢棄物清理法第36條、第42條規定，環保局將再派員前往稽查釐清。

環保局指出，堆置場涉有燃燒或管理不當產生自燃行為，導致產生粒狀汙染物及異味汙染物散布在空氣中，造成空氣汙染情況，違法空氣汙染防治法規定，將依空汙法裁罰10萬以上罰鍰。