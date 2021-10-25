快訊

陽明交大校歌「難產」 找校友黃國倫還請滾石風潮大咖助陣

陳柏惟罷免案之後 台灣政治極化的開端？

男疑疲勞駕駛開下阿里山自撞柱 後座姨媽不幸傷重亡

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

劉姓男子昨駕車載家人從阿里山下山，行經阿里山公路34.5公里處明隧道，疑疲勞駕駛自撞隧道石柱，車上5人都受傷送醫，77歲郭姓婦人送醫不治，檢警會同法醫今天上午相驗，郭婦死因為創傷性休克，劉男將依過失致死罪嫌函送法辦。

嘉義縣警局中埔分局表示，民眾到山區旅遊，常因為二原因發生交通事故意外，其一是清晨上山旅遊後下午駕車下山，因上下山疲勞駕駛發生事故；另一原因是駕車下山未使用低速檔，長時間踩剎車導致剎車片過熱發生危險，提醒民眾上山、外出旅遊應適度休息、切勿疲勞駕駛，山區道路也要善用低速檔降速。

據了解，年約40歲劉男昨駕車載著胞兄、母親、祖母、姨婆上山，下午沿阿里山公路，行經番路鄉觸口明隧道時，疑似疲勞駕駛失控撞向石柱，劉男車禍後僅胸痛，但後座77歲郭姓姨婆當場昏迷、失去意識。

轎車撞柱後車頭半毀，零件玻璃四散，輕傷乘客逃出車外等待救援，嘉義縣消下午3時許調派三和、中埔和番路消防分隊，共3輛救護車及1輛消防車趕往現場，將5名輕重傷者分別送往聖馬爾定醫院。

郭婦送醫急救治至昨天下午5時許宣告不治，劉男酒測值為0，詳細事故原因仍待警方調查。

阿里山 嘉義

延伸閱讀

楓葉季來了！盤點全台5大絕美聖地：福壽山「松盧」秒飛日本，杉林溪同場加映金黃水杉林

領略嘉166線 探索山水交會中的美麗山城與秘境瀑布

秋天最美「楓」景現身阿里山 達人帶路教你怎麼拍

影／轎車下阿里山 隧道內失控撞對向柱 車毀1女昏迷

相關新聞

影／發生什麼事？騎士被汽車撞了就跑 網友懷疑這件事

台中市南區美村南路上，24日發生一起事故，從畫面中可以看到，一輛汽車從後方追撞機車，導致騎士倒地、整輛機車滑出，只見騎士...

新莊歐洲村午夜竄出火舌 高樓住戶滿臉燻黑窗邊求救

新北市新莊區立信三街地「歐洲村」社區「維多利亞」大樓，昨天深夜11時許發生火警，消防局獲報出動大批人車趕往搶救，抵達時火...

男疑疲勞駕駛開下阿里山自撞柱 後座姨媽不幸傷重死

劉姓男子昨駕車載家人從阿里山下山，行經阿里山公路34.5公里處明隧道，疑疲勞駕駛自撞隧道石柱，車上5人都受傷送醫，77歲...

台中男開車路口撞警車衝進店家受傷 送醫查出涉酒駕

台中市霧峰警分局一輛巡邏車前天凌晨巡邏時，在大里區大峰路與中山路口和余姓男子駕駛的轎車撞上，車上兩員警幸未受傷，但余姓男...

路口有來車先報你知道 苗縣爭取9處告警系統

苗栗市社寮街、建中街口無號誌，近3年發生27件交通事故，造成41人受傷，苗栗縣政府工處盤點類似危險路口有9處，計畫向交通...

慈濟人關心消防員救災安全 今贈消防救災專用面罩

慈濟人關心消防人員救災安全健康，今天特別捐贈兼具病毒防疫及救災功能等級、且可重複使用的進口「消防救災專用面罩」給台南市政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。