男疑疲勞駕駛開下阿里山自撞柱 後座姨媽不幸傷重亡

劉姓男子昨駕車載家人從阿里山下山，行經阿里山公路34.5公里處明隧道，疑疲勞駕駛自撞隧道石柱，車上5人都受傷送醫，77歲郭姓婦人送醫不治，檢警會同法醫今天上午相驗，郭婦死因為創傷性休克，劉男將依過失致死罪嫌函送法辦。

嘉義縣警局中埔分局表示，民眾到山區旅遊，常因為二原因發生交通事故意外，其一是清晨上山旅遊後下午駕車下山，因上下山疲勞駕駛發生事故；另一原因是駕車下山未使用低速檔，長時間踩剎車導致剎車片過熱發生危險，提醒民眾上山、外出旅遊應適度休息、切勿疲勞駕駛，山區道路也要善用低速檔降速。

據了解，年約40歲劉男昨駕車載著胞兄、母親、祖母、姨婆上山，下午沿阿里山公路，行經番路鄉觸口明隧道時，疑似疲勞駕駛失控撞向石柱，劉男車禍後僅胸痛，但後座77歲郭姓姨婆當場昏迷、失去意識。

轎車撞柱後車頭半毀，零件玻璃四散，輕傷乘客逃出車外等待救援，嘉義縣消下午3時許調派三和、中埔和番路消防分隊，共3輛救護車及1輛消防車趕往現場，將5名輕重傷者分別送往聖馬爾定醫院。

郭婦送醫急救治至昨天下午5時許宣告不治，劉男酒測值為0，詳細事故原因仍待警方調查。