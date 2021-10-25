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台中男開車路口撞警車衝進店家受傷 送醫查出涉酒駕

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰警分局一輛巡邏車前天凌晨巡邏時，在大里區大峰路與中山路口和余姓男子駕駛的轎車撞上，車上兩員警幸未受傷，但余姓男子則在車子撞了警車後，還因此失控撞進路口一處店家，把店家大門都撞壞，他則因氣胸仍住院治療，無生命危險。

警方說，當時警車經過的路口閃紅燈，轎車的路口閃黃燈，按照交通規則，閃紅燈一方應停車再開，閃黃燈一方則應減速慢行。據開警車的林姓女警（31歲）說，當時她已快到路口中央時，有觀察左右有無來車，但有一輛速度很快的車開來撞上她。

余姓男子（32歲）因傷重尚在加護病房無法應訊，肇事責任有待進一步釐清，但經以抽血方式替他酒測，發現他酒測值超標，已涉嫌違反公共危險罪嫌，未來也將在偵訊後函送法辦。

據指出，霧峰分局成功派出所林姓女警23日凌晨1時許駕駛巡邏車沿大里區中山路左轉往大峰路方向行駛，余姓男子則駕車由大峰路往大里橋方向行進，兩車在大峰路與中山路擦撞，警車的車尾毀損，余的車頭凹損，還一路撞進店家。警方後來請來救護車將余姓男子送醫急救。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

余姓男子則在車子撞了警車後，車頭幾乎全毀。圖／民眾提供
余姓男子則在車子撞了警車後，車頭幾乎全毀。圖／民眾提供
余姓男子則在車子撞了警車後，還因此失控撞進路口一處店家，把店家大門都撞壞。圖／民眾提供
余姓男子則在車子撞了警車後，還因此失控撞進路口一處店家，把店家大門都撞壞。圖／民眾提供
余姓男子則在車子撞了警車後，還因此失控撞進路口一處店家，把店家大門都撞壞。圖／民眾提供
余姓男子則在車子撞了警車後，還因此失控撞進路口一處店家，把店家大門都撞壞。圖／民眾提供
余姓男子則在車子撞了警車後，還因此失控撞進路口一處店家，把店家大門都撞壞。圖／民眾提供
余姓男子則在車子撞了警車後，還因此失控撞進路口一處店家，把店家大門都撞壞。圖／民眾提供
警車在路口被撞後，車尾毀損。圖／民眾提供
警車在路口被撞後，車尾毀損。圖／民眾提供

酒測 救護車 酒駕

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