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北市男酒後砍女友弟逃逸 警火速追捕送辦

中央社 / 台北25日電

北市松山區一處民宅昨天驚傳發生砍人案，26歲吳男昨天上午酒後返家，和同居女友的弟弟李男因故起口角，吳男竟氣憤持折疊刀砍傷李男後逃逸，後由女友陪同向警方投案。

台北市警察局松山分局今天舉行記者會，松山派出所長羅秀成表示，昨天上午8時許接獲119轉報案件，指轄內八德路4段一帶有民眾遭砍傷，火速派員趕赴現場。

警消初步檢視25歲傷者李男，其大腿、背部有長條撕裂傷，頭部與胸部也有部分撕裂傷，立即送往國泰醫院急救，幸無生命危險。

隨後，鑑識小隊也派員到現場採證，現場查獲1把折疊刀凶器。

根據警方調查了解，傷者李男和姊姊的同住男友26歲吳男平日相處不睦，昨天上午吳男飲酒後返家，兩男因故起口角衝突，不料吳男竟持折疊刀砍傷李男後搭計程車逃逸。

警方調閱監視器畫面和積極查訪，發現吳男是往內湖方向逃逸，且其設籍地也在內湖，立即派員前往查緝，自知難逃法網的吳男隨後也由女友陪同到內湖派出所投案。

全案詢後將吳男依涉殺人未遂罪移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市 警察 計程車

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