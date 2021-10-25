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路口有來車先報你知道 苗縣爭取9處告警系統

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市社寮街、建中街口無號誌，近3年發生27件交通事故，造成41人受傷，苗栗縣政府工處盤點類似危險路口有9處，計畫向交通部爭取400萬元，設置路口來車偵測預先告警系統，提升路口安全。

交通事故逾6成發生在路口，無號誌增添潛在風險，縣府工務處盤點，並邀警察、鄉鎮市公所有關單位人員及地方人士會勘，其中，有9處路口因停等儲車空間不足，或是支線過於狹窄等限制，條件不適合設置號誌，爭取交通部補助400萬元，設置來車偵測告警系統。

其中，苗栗市社寮街、建中街口，及苑裡社苓重畫區內田中5路及田中30路及社柑32路口、社柑3路及社柑36路口、121縣道及社柑8路口、田中6路及田中3路口，車禍迭有所聞，列為優先改善路口。

工務處分析無號誌路口事故原因，未依規定讓車、未注意車前路況、未依規定減速等，設置來車偵測預先告警系統，提醒用路人路口有來車，應減速慢行，根據研究可以改善肇事率41.5%，車輛路口禮讓率可提升達52.9%。

另有12處路口增設號誌，包括後龍鎮苗8線與南北11路口、苗9線與年興紡織T字路口、苗11之1線與水尾仔圳路口， 頭份市公北二路與公園三街路口、東民路與東民一街路口、公北一路與公園七街路口，苗栗市文發路與文發路773巷路口、自治路與北安街路口、中正路與郵電街路口，卓蘭鎮中正路與和平路口、公館鄉苗25線與苗27線路口，及竹南鎮延平路與民權街路口。

工務處指出，今年底前新增路口號誌都會陸續啟用，部分採定時管制，有些採閃光號誌，請用路人注意遵守，避免路口發生車禍碰撞事故。

苗栗市社寮街、建中街口近3年發生27件交通事故，造成41人受傷，苗栗縣政府工務處爭取優先設置路口來車偵測預先告警系統。記者范榮達／攝影
苗栗市社寮街、建中街口近3年發生27件交通事故，造成41人受傷，苗栗縣政府工務處爭取優先設置路口來車偵測預先告警系統。記者范榮達／攝影

交通部

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