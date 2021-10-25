慈濟人關心消防員救災安全 今贈消防救災專用面罩

慈濟人關心消防人員救災安全健康，今天特別捐贈兼具病毒防疫及救災功能等級、且可重複使用的進口「消防救災專用面罩」給台南市政府消防局，將先全面配發給第三大隊救災人員使用。

台南市消防局今天在消防局第三救災救護大隊舉行慈濟委員尤時雄捐贈儀式，由尤時雄女兒慈濟人尤迎家代表捐贈，三大隊楊子濬大隊長受贈並代表局長頒發紀念品，感謝善行義舉，幫助消防弟兄救災安全和身體健康。

尤時雄熱心公益，行善從不落人後，尤迎家身兼慈濟佳里慈警團幹事，去年開始提供台南佳里、西港、七股等地一線消防員「蔬食餐」。今年6月贈一批防疫物資給消防隊時，得知第三大隊有「專用面罩」需求，二話不說立即慷慨解囊，從國外購置110組給市消防局、配給三大隊警消及主力分隊義消使用，三大成為台南第一個全面配發大隊。

尤迎家師姊表示，父親一直追隨上人低調行善，近來因上人開示「希望慈濟能為辛苦消防人員多做點事」，因此父親希望能找機會為地方消防做點事，這次有機會捐贈消防救災專用面罩感到很欣慰，並希望能實際對消防人員救災安全有所幫助。