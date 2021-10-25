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獨登女子鞋壞腳傷又迷路 和平警消帶鞋上山救援

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名女子前天獨自登山，從台中市和平區橫嶺山隧道山開始登山，原定昨天下山，因攜帶的糧食已耗盡，鞋子也壞，她赤腳走路腳受傷又迷路，台中市和平警分局與消防隊員昨天救援，昨晚在溪底找到她，平安護送到派出所。

住台中的57歲女子23日早上從台中市和平區橫嶺山隧道口起登，規劃2天1夜行程，預定昨天午從東卯溪下山，下山時因攜帶糧食耗盡，鞋子也損壞丟棄，她赤腳走，又不熟悉路徑而迷路。

女子昨天下午打110報案，和平警分局天輪派出所獲報後，緊急聯繫消防人員，所長許鍾煌對當地地形較為熟悉，警察和消防共4人天輪派出所會合後，由所長許鍾煌同行引導前往事故地點搜救，下午5點30分在東卯溪底尋獲女子。

搜救人員攜帶1雙鞋子讓女子穿上後，警、消協力將她攙扶至產業道路上，先護送至天輪派出所休息並包紮腳趾傷口，連繫家屬前來接回巫女，家屬頻頻向搜救人員致謝。

和平警分局呼籲民眾登山應注意安全，事先熟悉路徑及往返時程，並請結伴同行，攜帶足夠的食糧、飲水、雨衣、禦寒衣物、急救包、手電筒或頭燈、指北針等，如果是屬於高山，應有嚮導，切勿單身前往，天候不佳時，請勿勉強入山，以避免發生危險。

一名女子獨自登山鞋壞腳傷又迷路，台中和平警察和消防昨天急救援，晚上帶她下山。圖／警方提供
一名女子獨自登山鞋壞腳傷又迷路，台中和平警察和消防昨天急救援，晚上帶她下山。圖／警方提供
一名女子獨自登山鞋壞腳傷又迷路，台中和平警察和消防昨天急救援，晚上帶她下山。圖／警方提供
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