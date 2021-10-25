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計程車台南火車站前相撞波及機車 在場偵查佐受傷送醫
兩輛計程車今天上午約7點45分在台南市台鐵台南火車站前相撞，其中一輛計程車失控衝向北門路機車停等區，造成騎機車的市警五分局沈姓男偵查佐被撞及噴飛，沈手、腳及頸部擦挫傷，左腳骨折，緊急送成大醫院治療。
據了解，這起車禍發生於今天上午7點45分左右，一輛計程車繞行台南火車站前圓環，和從中山路出來的另一輛計程車相撞，繞行圓環計程車失控衝向北門路機車停等區，力量之大，一 輛機車並被絞在計程車底，造成機車沈姓男騎士受傷送醫。
市警五分局說，沈姓偵查佐當時正要騎機車上班，他平日工作認真負責，偵破許多毒品案，不幸受到車禍無妄之災，市警五分局長洪頂力已趕到醫院關心。沈被撞飛，左腳骨折，手腳及頸部擦挫傷，但意識清楚，沒有生命危險。
轄區市警二分局到場調查了解車禍發生原因，兩名計程車駕駛酒測值為零。
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