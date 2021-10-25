新莊歐洲村午夜竄出火舌 高樓住戶滿臉燻黑窗邊求救

新北市新莊區立信三街地「歐洲村」社區「維多利亞」大樓，昨天深夜11時許發生火警，消防局獲報出動大批人車趕往搶救，抵達時火煙已從6樓住戶的窗戶竄出，9樓且有民眾在窗邊求救，情況一度危急，幸好火勢迅速撲滅，3人送醫無礙。

「歐洲村」是個大型社區，約有20棟樓，其中的「維多利亞」大樓共有12層，6樓住戶昨晚11時58分傳出火警，消防局出動24輛消防車、4輛救護車及一百多人趕往救援，當時周邊住戶均被驚動，尤其看到有人帶著小孩在窗邊揮舞白色毛巾求救，臉上已被濃煙燻黑，嚇得驚叫連連。

幸好火勢沒有擴大，消防隊很快找到火點，十幾分鐘即迅速撲滅。最後從起火戶救出一對母子分別是59歲、37歲，兒子逃生時不慎吸入煙氣、意識清醒，預防性送往衛福部台北醫院，9樓1名2歲女童緊張情緒激動，由父母陪同預防性送往輔大醫院。