聽新聞
test
0:00 / 0:00
新莊歐洲村午夜竄出火舌 高樓住戶滿臉燻黑窗邊求救
新北市新莊區立信三街地「歐洲村」社區「維多利亞」大樓，昨天深夜11時許發生火警，消防局獲報出動大批人車趕往搶救，抵達時火煙已從6樓住戶的窗戶竄出，9樓且有民眾在窗邊求救，情況一度危急，幸好火勢迅速撲滅，3人送醫無礙。
「歐洲村」是個大型社區，約有20棟樓，其中的「維多利亞」大樓共有12層，6樓住戶昨晚11時58分傳出火警，消防局出動24輛消防車、4輛救護車及一百多人趕往救援，當時周邊住戶均被驚動，尤其看到有人帶著小孩在窗邊揮舞白色毛巾求救，臉上已被濃煙燻黑，嚇得驚叫連連。
幸好火勢沒有擴大，消防隊很快找到火點，十幾分鐘即迅速撲滅。最後從起火戶救出一對母子分別是59歲、37歲，兒子逃生時不慎吸入煙氣、意識清醒，預防性送往衛福部台北醫院，9樓1名2歲女童緊張情緒激動，由父母陪同預防性送往輔大醫院。
這場火警侷限在6樓臥室周邊，燃燒面積約15平方公尺，附近鄰居議論紛紛傳言是床頭充電器起火，但詳細起火原因還需要鑑識調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言