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屏東迎王祭典登場 東港警分局女警服務隊超吸睛
每3年1科的屏東縣東港迎王不僅是廟會盛事，更是東港人集體記憶，被喻為「一生中一定要參與一次的台灣傳統文化祭典」，屏東縣東港警分局因應參與盛典人潮眾多，迎王祭典期間成立「女警服務隊」，協助安全維護與為民服務。
東港警分局女警服務隊有8名女警，由巡官黃雯琦領軍，與警員劉芳雯、黃裕庭、吳潔盈、蔡馨儀、陳珮蓉、劉智佳、李亞倫共同組成，在迎王期間專責服勤，為民服務為初衷，兼負警察行動補給站、機動派出所及交通安全與預防犯罪宣導等任務。
東港鎮湧入大批人車潮，女警服務隊強化預防犯罪宣導，沿街步巡到各隊休息區提醒留意周遭財物避免遭竊，不少隊伍看到女警現身，爭相與女警隊合影。也有許多喜好東方文化的外國朋友，精通外語的員警不忘預防犯罪宣導，讓外國民眾感受熱鬧多元的廟會文化。
東港警分局長林文煜說，迎王祭期間，分局成立女警服務隊，針對東隆宮周邊安全維護，防竊及交通管制多項服務，以辦喜事歡樂的心情完成本次活動，為東港鎮及廟會文化提升更好的形象。
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