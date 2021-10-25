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影／礁溪德陽路眷村大樓傳出火警 3人吸入濃煙送醫
宜蘭礁溪鄉德陽路的一䖍眷村今天清晨傳出火警，5層樓的建築物1樓冒出大量濃煙，11人受困被救出，其中3人吸入濃煙送醫，無生命危險，起火原因正調查中。
今天清晨5點28分，民眾報案250巷民宅起火冒出大量濃煙，為慈仁七村的老眷村。縣消防局立即派遣一大、礁溪、特種、頭城、宜蘭、羅東分隊人車前往救援。
警消到場後，先確認1樓、3樓分別有1家4口受困，2樓有一家3口人受困，共11待救。
消防人員先從後門救出1樓張家母親，她表示不需就醫，另破壞1樓窗戶，救出父親1人，意識清楚，無明顯外傷。5點58分破壞正面鐵窗，再救出2位國、高中男生(15歲及17歲)，意識皆清楚，3人分別預防性送至陽大附醫。
救出張姓一家4口後，再透過引導疏散，救出2、3樓的其他受困民眾。縣消防局說，起火地點疑似在1樓廚房及房間附近，上午由消防局火調人員前往調查。
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