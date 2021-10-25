快訊

快預約！第12輪第二階段疫苗今早開跑 全台新增12接種站

下級國民A？ 日本「核災經濟鍊」歧視除汙員證詞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／礁溪德陽路眷村大樓傳出火警 3人吸入濃煙送醫

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉德陽路的一䖍眷村今天清晨傳出火警，5層樓的建築物1樓冒出大量濃煙，11人受困被救出，其中3人吸入濃煙送醫，無生命危險，起火原因正調查中。

今天清晨5點28分，民眾報案250巷民宅起火冒出大量濃煙，為慈仁七村的老眷村。縣消防局立即派遣一大、礁溪、特種、頭城、宜蘭、羅東分隊人車前往救援。

警消到場後，先確認1樓、3樓分別有1家4口受困，2樓有一家3口人受困，共11待救。

消防人員先從後門救出1樓張家母親，她表示不需就醫，另破壞1樓窗戶，救出父親1人，意識清楚，無明顯外傷。5點58分破壞正面鐵窗，再救出2位國、高中男生(15歲及17歲)，意識皆清楚，3人分別預防性送至陽大附醫。

救出張姓一家4口後，再透過引導疏散，救出2、3樓的其他受困民眾。縣消防局說，起火地點疑似在1樓廚房及房間附近，上午由消防局火調人員前往調查。

礁溪鄉德陽路的一處眷村大樓清晨傳出火警，救出11人，其中3人吸入濃煙送陽大附醫。圖/消防局提供
礁溪鄉德陽路的一處眷村大樓清晨傳出火警，救出11人，其中3人吸入濃煙送陽大附醫。圖/消防局提供
礁溪鄉德陽路的一處眷村大樓清晨傳出火警，救出11人，其中3人吸入濃煙送陽大附醫。圖/消防局提供
礁溪鄉德陽路的一處眷村大樓清晨傳出火警，救出11人，其中3人吸入濃煙送陽大附醫。圖/消防局提供
礁溪鄉德陽路的一處眷村大樓清晨傳出火警，救出11人，其中3人吸入濃煙送陽大附醫。圖/民眾提供
礁溪鄉德陽路的一處眷村大樓清晨傳出火警，救出11人，其中3人吸入濃煙送陽大附醫。圖/民眾提供

眷村 宜蘭 羅東

延伸閱讀

跑馬古道公園開幕 礁溪新景點

北市唐宮蒙古烤肉餐廳暗夜竄黑煙 消防到場控制火勢

強震老舊大樓震出問題！信維整宅瓦斯洩撤百戶 南機場樓梯裂

影／礁溪跑馬古道公園氣勢礴磅開幕 藝術光雕秀超精彩

相關新聞

新莊歐洲村午夜竄出火舌 高樓住戶滿臉燻黑窗邊求救

新北市新莊區立信三街地「歐洲村」社區「維多利亞」大樓，昨天深夜11時許發生火警，消防局獲報出動大批人車趕往搶救，抵達時火...

躲監視器大軍 警淋雨躲樹叢抓賭場

謝姓男子租鐵皮屋經營職業賭場，屋外裝設十多支監視器，警方獲報怕打草驚蛇，派員埋伏樹叢躲避監視器，忍受雨淋蚊咬蒐證一星期，...

北市唐宮蒙古烤肉餐廳暗夜竄黑煙 消防到場控制火勢

台北市中山區深夜發生火警，知名唐宮蒙古烤肉10月24日11時許，冒出黑煙，北市消防獲報後，派出人車馳援，火勢在今天0時4...

屏東迎王祭典登場 東港警分局女警服務隊超吸睛

每3年1科的屏東縣東港迎王不僅是廟會盛事，更是東港人集體記憶，被喻為「一生中一定要參與一次的台灣傳統文化祭典」，屏東縣東...

影／礁溪德陽路眷村大樓傳出火警 3人吸入濃煙送醫

宜蘭礁溪鄉德陽路的一䖍眷村今天清晨傳出火警，5層樓的建築物1樓冒出大量濃煙，11人受困被救出，其中3人吸入濃煙送醫，無生...

廣角鏡／基隆 老太太煮飯引氣爆

基隆市和平島八旬黃姓老婦人昨天傍晚在家中煮晚餐，疑使用桶裝瓦斯不慎引發氣爆，黃婦頭、手百分之廿燒傷，同住兒子腳踝割傷及燙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。