宜蘭男童過馬路遭貨車撞上 搶救2夜仍未脫險

11歲男童過馬路疑未走斑馬線，遭左轉貨車輾過。圖／警方提供

張姓男子日前駕駛小貨車行經宜蘭市泰山路左轉時，撞上穿越道路、就讀宜蘭市南屏國小6年級王姓男童，王童全身19處骨折。院方今天指出，經2夜搶救後，王童仍未脫險。

宜蘭縣政府警察局宜蘭分局發布新聞資料表示，22日下午4時20分接獲通報，指稱宜蘭市泰山路與泰山路437巷路段發生交通事故。

員警到場處理瞭解後，為32歲張男駕駛自小貨車由泰山路437巷左轉泰山路往員山方向行駛時，與由泰山路437巷穿越道路的11歲男童發生碰撞。警方酒測，張男無酒駕，詳細肇事原因，尚待警方釐清。

王童受傷後，送往國立陽明交通大學附設醫院急救。院方人員今天告訴中央社記者，王童前天下午5時到院時傷勢非常嚴重，血氧偏低休克意識模糊，兩側氣血胸且右上肺葉嚴重撕裂活動性出血，全身共19處骨折。

經過2夜搶救，王童目前意識有進步已甦醒，經輸血2000毫升且施打強心劑，血壓、心跳仍然不穩，目前仍未脫險。