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和平島老婦人煮晚餐引發瓦斯氣爆受傷 波及隔壁鄰居
基隆市和平島今天傍晚有民宅發生氣爆，警方初步調查，黃姓八旬老婦人在家中煮晚餐時，疑使用桶裝瓦斯不慎引發氣爆，她和同住的兒子都受灼傷，2人被送往基隆長庚醫院救治。傷隔壁1名老太太也受波及，頭部撞傷，不需送醫，意外發生原因和刑責由警方調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5點27分接獲報案，和平島平一路有1棟民宅1樓發生火警，調派人車前往搶救。消防人員到場時，未見火勢，但見氣爆造成民宅牆壁受損，玻璃震破，屋內陳設大亂，還有不少物別飛到屋外散落一地。
黃姓老婦人的頭、手一度燒傷，面積約20％，同住的兒子腳踝處也被割傷及燙傷，所幸2人意識清楚，由消防人員送醫救治。住在隔壁的老太太疑被巨大氣爆聲驚嚇，頭部撞到東西，但無大礙，婉拒送醫。
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