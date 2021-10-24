和平島老婦人煮晚餐引發瓦斯氣爆受傷 波及隔壁鄰居

基隆市和平島今天傍晚有民宅發生氣爆，警方初步調查，黃姓八旬老婦人在家中煮晚餐時，疑使用桶裝瓦斯不慎引發氣爆，她和同住的兒子都受灼傷，2人被送往基隆長庚醫院救治。傷隔壁1名老太太也受波及，頭部撞傷，不需送醫，意外發生原因和刑責由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5點27分接獲報案，和平島平一路有1棟民宅1樓發生火警，調派人車前往搶救。消防人員到場時，未見火勢，但見氣爆造成民宅牆壁受損，玻璃震破，屋內陳設大亂，還有不少物別飛到屋外散落一地。