快訊

落單小海豹誤闖瑞芳漁港 新北動保處：研判與母豹走失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和平島老婦人煮晚餐引發瓦斯氣爆受傷 波及隔壁鄰居

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆和平島今天傍晚有民宅發生氣爆，警方初步調查，黃姓八旬老婦人在家中煮晚餐時，疑使用桶裝瓦斯不慎引發氣爆，她和同住的兒子都受灼傷，2人被送往基隆長庚醫院救治。傷隔壁1名老太太也受波及，頭部撞傷，不需送醫，意外發生原因和刑責由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5點27分接獲報案，和平島平一路有1棟民宅1樓發生火警，調派人車前往搶救。消防人員到場時，未見火勢，但見氣爆造成民宅牆壁受損，玻璃震破，屋內陳設大亂，還有不少物別飛到屋外散落一地。

黃姓老婦人的頭、手一度燒傷，面積約20％，同住的兒子腳踝處也被割傷及燙傷，所幸2人意識清楚，由消防人員送醫救治。住在隔壁的老太太疑被巨大氣爆聲驚嚇，頭部撞到東西，但無大礙，婉拒送醫。

基隆市和平島黃姓八旬老婦人今天傍晚在家中煮晚餐時，疑使用桶裝瓦斯不慎，引發氣爆受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市和平島黃姓八旬老婦人今天傍晚在家中煮晚餐時，疑使用桶裝瓦斯不慎，引發氣爆受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市和平島黃姓八旬老婦人今天傍晚在家中煮晚餐時，疑使用桶裝瓦斯不慎，引發氣爆受傷，屋內一片雜亂。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市和平島黃姓八旬老婦人今天傍晚在家中煮晚餐時，疑使用桶裝瓦斯不慎，引發氣爆受傷，屋內一片雜亂。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市和平島黃姓八旬老婦人今天傍晚在家中煮晚餐時，疑使用桶裝瓦斯不慎，引發氣爆受傷，屋內一片雜亂。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市和平島黃姓八旬老婦人今天傍晚在家中煮晚餐時，疑使用桶裝瓦斯不慎，引發氣爆受傷，屋內一片雜亂。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市和平島黃姓八旬老婦人今天傍晚在家中煮晚餐時，疑使用桶裝瓦斯不慎，引發氣爆受傷，屋內一片雜亂。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市和平島黃姓八旬老婦人今天傍晚在家中煮晚餐時，疑使用桶裝瓦斯不慎，引發氣爆受傷，屋內一片雜亂。記者邱瑞杰／翻攝

氣爆 基隆 和平島

延伸閱讀

父韓良圻收押！兄和他交保 基隆市議員韓世昱：守得雲開見明月

瀋陽驚傳餐廳氣爆 三層樓建築全毀已知1死33傷

基隆市五連霸前議員韓良圻涉貪羈押禁見 兩兒子交保

基隆市議員韓世昱涉嫌貪汙案 爸爸、哥哥同案接受偵訊

相關新聞

和平島老婦人煮晚餐引發瓦斯氣爆受傷 波及隔壁鄰居

基隆市和平島今天傍晚有民宅發生氣爆，警方初步調查，黃姓八旬老婦人在家中煮晚餐時，疑使用桶裝瓦斯不慎引發氣爆，她和同住的兒子都受灼傷，2人被送往基隆長庚醫院救治...

影／近百輛改裝車夜飆台16線 居民被吵醒氣炸了

南投縣名間鄉台16線今天凌晨2時許，近百輛改裝車呼嘯而過，一台接著一台，震耳欲聾的巨大引擎聲響，擾人清夢，沿線居民被吵醒...

影／轎車下阿里山 隧道內失控撞對向柱 車毀1女昏迷

嘉義縣阿里山公路觸口明隧道今天下午3時許發生車禍，一輛搭載3男2女乘客的銀色轎車，下山行經番路鄉觸口明隧道時，不明原因自...

男酒駕開車返家 車體不明原因失控翻車重擊頭部身亡

高雄38歲周姓男子日前酒後駕駛小貨車，行經六龜台27線8.1公里處時，不明原因失控翻車，過程中不慎碰撞到對向來車，事故當...

宜蘭男童過馬路遭貨車撞上 搶救2夜仍未脫險

張姓男子日前駕駛小貨車行經宜蘭市泰山路左轉時，撞上穿越道路、就讀宜蘭市南屏國小6年級王姓男童，王童全身19處骨折。院方今...

錐麓古道遊客被落石砸傷腳 警消上山救援

今天下午1點11分發生規模6.5地震，花蓮錐麓古道疑受到地震影響有落石，傳出一名林姓女遊客被砸傷左腳，無法行走，同行男性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。