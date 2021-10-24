影／近百輛改裝車夜飆台16線 居民被吵醒氣炸了

南投縣名間鄉台16線今天凌晨2時許，近百輛改裝車呼嘯而過，一台接著一台，震耳欲聾的巨大引擎聲響，擾人清夢，沿線居民被吵醒，氣得起床將飆車畫面全拍下，警方已調閱沿途監視器，將依法告發，並函文監理單位通知車主強制驗車。

台16線通往集集、水里、日月潭等地熱門景點的觀光要道，但其道路拓寬後，常有改裝車、大型重機等聚集夜遊，更把馬路當成競速賽道競速奔馳，可車子引擎發出的轟隆巨響，在深夜格外清晰，時常吵醒沿線居民，令人不堪其擾。

沒想到，今天凌晨2時許更誇張，疑似有車聚活動，近百輛改裝車接連呼嘯而過，沿線居民不得安寧，索性起床錄下車輛追逐畫面，吳姓居民表示，錄了好一下子，車隊才跑完，躺回去要繼續睡，未料才半小時時間又來，整夜根本無法好好入睡。

當地居民氣得將影片PO上網，希望有相關單位能幫忙遏止深夜競速歪風，還給他們安全且安靜的生活環境；南投縣警察局今立刻派員追查，經調閱車輛辨識系統，並清查今凌晨涉及違規競速的改裝車共計有85輛，後續將依法告發開罰。

南投縣警局交通隊表示，台16線例假日改裝車深夜車聚，行駛時任意跨越雙白實線變換車道將依法告發；若確認有競馳行為，可處以3萬元以上，9萬元以下罰鍰，並將函文監理單位等主管機關通知相關車主強制驗車。