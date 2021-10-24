影／轎車下阿里山 隧道內失控撞對向柱 車毀1女昏迷

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣阿里山公路觸口明隧道今天下午3時許發生車禍，一輛搭載3男2女乘客的銀色轎車，下山行經番路鄉觸口明隧道時，不明原因自撞對向石柱，後座1名年約70歲女子重傷昏迷，緊急送醫急救，事故原因警方正調查中。

據了解，該轎車由一名年約40歲男性駕駛，載著同行4名友人，沿阿里山公路準備從下山，行經番路鄉天長地久橋旁觸口明隧道時，疑似不熟悉路況，失控撞對向石柱，男駕駛無礙、僅胸痛，但後座一名年約70歲女性當場昏迷、失去意識。

轎車撞柱後，車頭近乎全毀，零件玻璃四散，輕傷乘客逃出車外等待救援，嘉縣消下午3時39分獲報，調派三和、中埔和番路消防分隊，共3輛救護車及1輛消防車趕往現場，將5名輕重傷者分別送往聖馬爾定醫院。

觸口社區發展協會理事長邱景顯車禍當下聽到巨大聲響，急忙前去現場協助警消指揮交通，目前該路段事故仍未排除，維持單向通行。邱景顯說，今天下山車輛較平時多約5成，研判是疫情趨緩，民眾紛紛出遊，也提醒用路人須注意安全。

嘉義縣番路鄉阿里山公路觸口明隧道，今下午3時許發生車禍，男子駕車下山時，失控撞對向石柱，車頭全毀、5人輕重傷。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣番路鄉阿里山公路觸口明隧道，今下午3時許發生車禍，男子駕車下山時，失控撞對向石柱，車頭全毀、5人輕重傷。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣番路鄉阿里山公路觸口明隧道，今下午3時許發生車禍，男子駕車下山時，失控撞對向石柱，車頭全毀、5人輕重傷。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣番路鄉阿里山公路觸口明隧道，今下午3時許發生車禍，男子駕車下山時，失控撞對向石柱，車頭全毀、5人輕重傷。記者莊祖銘／翻攝

阿里山 車禍

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