疫情趨緩「車聚」再起擾人清夢 南投警加強取締

近期疫情趨緩，改裝車隊深夜又開始出沒，名間鄉台16線路旁住戶先前已被噪音吵得無法入睡，不料今天凌晨又有近百輛擾人清夢，警方將開罰違規，規劃加強取締勤務。

南投縣境多山，縣道136、139、147、131線及省道台21線、台16線等都是知名「跑山」路線，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國內疫情趨緩，除國道又開始出現危險駕車、超速行駛的車隊，連平面道路旁住戶也受害，深夜時分遭改裝車噪音轟炸，吵得難以入睡。

一名住在南投縣名間鄉台16線路旁的住戶透露，一到假日凌晨，就有改裝車隊出沒，數量甚至可達近百輛，馬路淪為競速賽道，車輛呼嘯而過的聲音非常大聲，「道路兩旁的住家，還要不要有一個安寧環境」；另一名老婦則指出，車輛高分貝噪音，讓她聽得很害怕。

南投縣政府警察局今天發布新聞稿表示，有關民眾指台16線改裝車深夜噪音擾人情形，經調閱沿路監視器，發現共有85輛自小客車，其中任意跨越雙白實線變換車道行駛的車輛會依法告發，改裝車輛部分也將函文監理單位通知車主強制驗車，另會規劃勤務加強取締。

縣警局表示，有關車輛噪音，將與環保局針對假日及改裝車出沒地點執行聯合稽查勤務，加強取締違規改裝車輛；歡迎遊客來南投旅遊，但請遵守交通規則，不要有行車超速、改裝而製造噪音等違規行為，以維護社區安寧環境及其他用路人安全。