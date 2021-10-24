男酒駕開車返家 車體不明原因失控翻車重擊頭部身亡

高雄38歲周姓男子日前酒後駕駛小貨車，行經六龜台27線8.1公里處時，不明原因失控翻車，過程中不慎碰撞到對向來車，事故當下，周男重傷昏迷，送醫搶救後，仍宣告不治；經醫院抽血檢測，周男酒精濃度達0.66毫克，疑似酒駕釀禍，詳細事故原因，仍待警方釐清。

這起翻車事故發生於，今年10月23日下午2時許，周男酒後駕駛小貨車，行經台27線8.1公里處，車體不明原因失控翻車，還一度波及對向36歲林姓男子駕駛的轎車。

事故當下，車體左側翻，擋風玻璃碎裂，車頂凹陷，周男頭部嚴重外傷，失去意識；遭波及的轎車車頭，撞擊處凹陷，林姓駕駛本身未受傷。

警消方獲報到場協處，緊急將周男送醫搶救，仍在當天下午4時14分，宣告急救無效死亡，經醫院抽血檢測，周男酒精濃度達0.66毫克，疑似酒駕釀禍，詳細事故原因，仍待警方釐清。

據了解，周男為高雄六龜人，本身從事園藝工作，豈料，卻在返家途中發生事故身亡，家屬哀痛低調不願表示任何意見。

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