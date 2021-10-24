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「+886 165」就是詐騙 美髮師誤認為警察被騙131萬元

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局提醒，有民眾接到開頭為「+886 165」的詐騙來電，看到165號就直覺和反詐專線165有關係，誤信對方說詞真以為是警察，卻因此被騙上百萬元；刑事局說，請認清「反詐騙諮詢專線165」是特殊號碼，提供民眾撥打165專線諮詢反詐騙，警察機關並不會以此號碼來電與您通話，更何況加了 「+886」無疑是境外轉接詐騙來電。

台南市32歲盧姓美髮師，8月花費3000元網購衣服，卻在上周接獲自稱電商客服來電，先佯稱因為駭客入侵系統，造成錯誤設定，為解除錯誤需要到ATM操作解除錯誤設定。

盧女與對方加通訊軟體Line聯繫，對方先要求盧女到銀行申辦手機及金融卡約定網銀轉帳功能，並提供盧女設定約定轉帳的帳戶名、銀行代碼及帳號，對方還說「現在詐騙集團都以借貸名義要求民眾申請約定網銀做詐騙用，然後再移交資料給他們 ，我們這邊不會讓客戶提供帳號的，您放心」等語取信盧女，要求盧女臨櫃辦理約定網銀功能時不要多說話。

對方還對盧女說：「若沒辦法信任我們，就去附近警察局備案，我已備案，警察這邊也會跟你聯繫，我按照系統程序幫您處理的，不信任就走司法程序」等話術 ，不久盧女接到來電號碼顯示為「+886 165」， 她因為165三個號碼誤以為是警察來電，因此相信對方並依照指示持續轉帳6筆到對方指定帳戶，最後被騙131萬餘元，直到匯款成功後對方失聯，才發現是騙局趕緊報案。

台中市一名28歲陳姓女工程師，上周接到餐飲店家來電，聲稱先前工程師消費674元但系統誤植，造成陳女誤刷20筆訂單，對方說會請銀行聯繫陳女並協助取消刷訂，並詢問陳女持用哪家銀行卡及詢問信用卡背面客服電話。

不久陳女接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」號碼，陳女先依照對方指示，以手機 APP網路ATM轉帳4萬餘元到對方指定帳戶，對方將款項退還給陳女，陳女不疑有他，開始按照對方指示操作，陸續匯款9筆到對方帳戶，前後被騙44萬元。

警方說，接到來電顯示開頭為 「+2」、「+886」等，都可能是境外詐騙集團篡改的電話號碼，聽到關鍵字「解除ATM設定 」、「誤刷條碼」、「誤設訂單 、「重複扣款」、「至ATM操作鎖住帳號」、「超商購My Card點數卡」、「比特幣」等關鍵字，請立即掛掉，這就是詐騙。

刑事局提醒，有民眾接到開頭為「+886 165」的詐騙來電，看到165號就直覺和反詐專線165有關係，誤信對方說詞真以為是警察，卻因此被騙上百萬元。記者廖炳棋／翻攝
刑事局提醒，有民眾接到開頭為「+886 165」的詐騙來電，看到165號就直覺和反詐專線165有關係，誤信對方說詞真以為是警察，卻因此被騙上百萬元。記者廖炳棋／翻攝

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