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露天燃燒1件要罰7000元 空汙季加成裁罰

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

空汙季10月1日起算，苗栗縣政府環保局取締5件違規露天燃燒5件，依據裁罰準則推算，加成後總罰款2萬1060年，平均一件就要4200多元，高出空氣汙染防制法規定的基本罰鍰1200元的3.5倍，最高1件還要罰到7020元，環保局提醒不要任意露天燃燒，小心荷包失血，還造成汙染。

台灣受氣候及地形條件等因素影響，每年10月至隔年3月容易發生空氣品質不良，因此設定空汙季加成處罰，露天燃燒最低額度也要1440元，苗栗縣環保局根據檢舉，10月至目前取締5件，依據「公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」推算，裁罰金額2340元至7020元不等。

環保局指出，空氣汙染防法規定露燃罰鍰1200元到10萬元，裁罰準則會依空汙季、晚上10點到隔天7點夜間、累犯，還有假日、燃燒雜草或垃圾等因素，加成累計裁罰，最高1件7020元是假日夜間露天燃燒垃圾，正進行裁罰程序中。

此外，秋冬時節台灣西半部地區在背風面易產生背風渦漩，將上風處汙染物帶往內陸地區聚積，再加上氣流越過中央山脈後沉降，水平及垂直擴散條件不佳，易造成空氣品質惡化，苗栗縣進入空汙季統計至10月19日，監測38站日次，空氣品質指標（AQI）大於100的不良等級有17站日次，占了44.7%，不容忽視。

環保局發現導致空氣品質不良的汙染物，都是臭氧8小時移動平均濃度超標，因應即時啟動預警應變機制，通報汙染物排放量前20大公私場所執行稽查作業，確認與環保局連線自動監測設施公私場所煙囪排放是否異常，並加強攔查車輛、稽巡查餐飲業、露天燃燒等措施，防制空氣品質惡化。

空汙季苗栗縣政府環保局加強取締露天燃燒，並加成累計裁罰。圖／苗栗縣政府環保局提供
空汙季苗栗縣政府環保局加強取締露天燃燒，並加成累計裁罰。圖／苗栗縣政府環保局提供

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