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天上飛來橫禍！轎車國道行駛遭枕木砸中前擋風玻璃

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

國道3號南下台南六甲與官田交接路段，今上午發生轎車行駛中，突遭前方貨車掉落枕木砸中擋風玻璃，擋風玻璃破裂，駕駛及時穩住方向盤驚魂未定，案由國道警方調查中。

事故發生在上午約8點25分許，國道8隊警方初步調查，當時41歲彭姓男子開著轎車南下經過上述路段時，有輛不明大貨車掉落枕木，正好砸中車子前擋風玻璃，造成前擋風玻璃破損，彭驚嚇及時抓穩方向盤，幸未偏滑失控。

案發後國道8隊白河分隊正持續調閱路口監視器，將循線通知大貨車到案說明。警方也說，本案肇事車輛，有違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款：汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭的規定，處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，查證後依規定製單舉發。

國道台南六甲與官田交界處發聲行駛中轎車遭枕木砸中前擋風玻璃，駕駛驚魂未定。記者謝進盛／翻攝
國道台南六甲與官田交界處發聲行駛中轎車遭枕木砸中前擋風玻璃，駕駛驚魂未定。記者謝進盛／翻攝

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