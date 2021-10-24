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嘉市阻未定檢二行程機車 東市場及共和市場已抓451輛

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市民眾習慣騎機車逛傳統市場，市府去年10月20日公告共和市場、東市場為「空氣品質維護示範區」，周邊路口設6組車牌辨識系統，發現未定檢的二行程機車會寄通知，累計451輛；另，嘉市先期轉運中心有望今年底正式成空品維護區，柴油大客車排放未達標準，開罰500元到6萬不等。

環保局指出，嘉市自有空氣汙染源少，在全國汙染物排放量占比更不到1%，都受境外移入影響，陸續在市區建置200個空品微型感測器，發現嘉義火車站周邊、中油熔劑場周邊、後湖工業區、東市場、永和市場是5大PM2.5汙染熱區，今年整個嘉市PM 2.5平均濃度因大環境空品不佳，較去年上升，但這5點導入相對管制措施，反而平均濃度下降8.4%，尤其東、共和市場改善11.9%最多。

環保局表示，去年10月20日公告共和市場、東市場為「空氣品質維護示範區」，周邊出入口設6組車牌辨識系統，針對民眾騎入機車，發現是二行程、逾期定檢，就會寄發通知單告知；上月已針對空品維護區開完協商會，後續會公告徵求民眾意見，再送環保署審核，順利的話明年底，正式成為空品維護區。

環保局發現，去年東市場、共和市場裝設車牌辨識系統後，發現二行程機車未定檢347輛，今年截至9月底則104輛，數量明顯下降。

環保局透露，全嘉市二行程機車目前約5900多輛，大約一半為「死車」，有車籍卻沒使用。

較早推行空品維護區示範的嘉市先期轉運中心，要求柴油大客車要符合四期車的排放標準，並取得「優級自主管理標章」才能進入，目前環保署已開完審查會，待相關意見補正後，有望今年底正式公告成空品維護區，之後柴油大客車違反規定者，可依空氣汙染防制法，開罰500元至6萬元不等。

嘉市民眾習慣騎車逛市場，嘉市府環保局於東市場及共和市場周邊路口，設車牌辨識系統，抓未定檢的二行程機車。記者林伯驊／攝影
嘉市民眾習慣騎車逛市場，嘉市府環保局於東市場及共和市場周邊路口，設車牌辨識系統，抓未定檢的二行程機車。記者林伯驊／攝影
嘉市府環保局將東市場及共和市場設為空氣品質維護區示範區。記者林伯驊／攝影
嘉市府環保局將東市場及共和市場設為空氣品質維護區示範區。記者林伯驊／攝影
嘉市府環保局陸續在市區建置200個空品微型感測器。圖／嘉市府提供
嘉市府環保局陸續在市區建置200個空品微型感測器。圖／嘉市府提供

嘉義 空氣品質 空氣汙染

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