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網路直播留言引亂鬥喋血4送醫 南警送辦14人
任職某飲料店的女子「小雲」，在台南善化區一間宮廟廟會網路直播時，疑留言批評參與廟會女子邱女動作慢，邱由王姓男友陪同前往飲料店理論，路人李男不滿過程遭王推擠，深夜又帶領10多名友人持木棍等前往該宮廟毆打王等4人離去，警循線將李等13人帶回偵辦送辦，警訊後依聚眾鬥毆罪嫌送辦，將持續追查有無共犯。
這起直播留言引發的衝突發生在本月20日下午，當時善化區某宮廟廟會透過網路直播，在善化區某飲料店上班的20多歲「小雲」，疑留言稱過程繁瑣，也批評畫面中邱女動作慢，邱獲知後告知20多歲王姓男友。
邱、王查出小雲飲料店前往理論，原本雙方已化解，不料在旁路人李男出言揶揄王男管不住女友，王不滿推開李後匆忙帶著女友離開。
李事後帶著10多名友人前往善化六分寮該宮廟，深夜約11點眾人拿著木棍、鐵棍痛毆王男及另外在場3名友人，還搗毀廟內桌椅後揚長而去，王等4人受傷送醫，3人輕傷，1人住院觀察中。
善化警方獲報後，21日凌晨2時許，鎖定帶頭李男身分，過濾監視器畫面，確認參與者毀損、鬥毆案其他13人身分，全案依聚眾鬥毆罪偵辦。
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