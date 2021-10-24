影／拖吊車國道掉鐵塊擊中12車 車主怒上網緝凶

國道三號16日發生拖吊車掉落物品擊損12輛車事故，一輛拖吊車行經名間段時，疑因裝載物品不穩妥，車斗上鐵塊掉落車道，波及後方12輛車，至其車體受損，後車駕駛氣得上網緝凶，國道警表示，已追查並通知肇事車主今到案說明。

據了解，該起事故發生在16日上午11時左右，一輛載運故障車輛的拖吊車，疑因駕駛疏忽，未穩妥裝載車斗上物品，駕車南下行經國道三號233K處名間路段時，車斗上的鐵塊竟彈出掉落路面，行駛於其後方的車輛被波及擊中，車損人怒。

事發當下，拖吊車行駛於中線車道，因此鐵塊掉落路面時，也彈向兩側車道，後方車輛閃避不及，或沒察覺鐵塊橫置路面，後方一連12輛車的車體或車輛底盤因此毀損，氣得受害車主昨天將行車紀錄器影像放上臉書社團「爆料公社」緝凶。

受害的曾姓車主指出，該拖吊車掉落的鐵塊，造成其車輛的油管、變速箱架、引擎架、避震等都受損，維修費就花了3萬7千多元，而把車子從南投拖回新北的拖車費用則要1萬7千元，要找到肇事者，他才能向保險公司申請理賠。

對此，國道公路警察局第七公路警察大隊表示，事發獲報後，立即調派線上巡邏人車前往處理掉落物，並以緩撞車於現場警戒，而經調閱受害車主行車記錄器及相關監視器畫面，已追查出肇事的拖吊車，並通知該名駕駛今天到案說明。