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女子狂買遊戲點數 超商店員見警巡邏急報案攔阻詐騙
26歲邱姓女子日前認識男網友，遭詐騙要求購買超商的遊戲點數，做身分驗證，直到超商店員機警發現邱女一直通話中，還一邊購買上萬元遊戲點數，店員見到警方巡簽時，立即求助報案，幸好警方及時要求邱女掛電話，阻止她提供序號，阻止詐騙。
南港分局玉成派出所警員林政翰，在轄區巡簽時，超商店員慌張報案稱，超商門口的女子剛剛狂買遊戲點數，過程中一直通話，疑似在確認訊息，恐怕是詐騙！
林員隨即上前要求電話中的女子，馬上掛電話，並詢問「遊戲點數序號給對方了嗎？」女子回答「還沒」林員鬆了一口氣，並進行反詐騙宣導，詳細詢問過程，並強調這就是對方的話術。
邱女稱，日前認識自稱在酒店上班的男網友，兩人相約見面，但男網友稱被老闆擋假，需要她協助提出證明才能請假，酒店經理來電指示他到超商買1萬5千元的遊戲點數。
林員加強宣導，並與詐騙集團搶時間，千鈞一髮趕在歹徒得手遊戲點數序號前順利攔阻，並協助邱女辦理退款手續，成功救回血汗錢。南港分局呼籲，網路交友須謹慎小心，我們永遠不知道螢幕另一端的網友真實身分，千萬不要被花言巧語沖昏頭，以免傷財又傷心，如有任何疑問可撥打165或110向警察機關求證。
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