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保時捷雨天走國道3號 打滑失控撞前車再撞護欄才停下

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

王姓男子今早駕駛保時捷跑車，行經國道3號南下指標2.7公里內線車道時，失控打滑撞上中線車道郭姓男子駕駛的轎車，再撞上國道右側護欄才停下。國道員警到場處理，2人接受酒測均非酒後駕車。郭男上額及上嘴唇受傷，由消防局救護車送醫，王男未受傷，事故原因由警方調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午10點多接獲報案，國道3號南下瑪東路段發生車禍，有人受傷。救護人員抵達現場，將郭男送往基隆長庚醫院治療。

據了解，40多歲王男駕車行駛內側車道，因故失控打滑後，右前車頭撞擊行駛中線車道，60多歲郭男駕駛的轎車左後車身，再撞擊路旁護欄才停下。

國道警察獲報後通報緩撞車及巡邏車前往處理，2名駕駛人都非酒駕。事故發生後占用車道，僅剩內側車道供通行。10點48分排除事故車輛，10點57分清除掉落物後，恢復全線通行。

王男今早駕駛保時捷跑車在國道3號失控打滑，撞上郭男駕駛的銀色轎車後，再撞上國道右側護欄停下。記者邱瑞杰／翻攝
王男今早駕駛保時捷跑車在國道3號失控打滑，撞上郭男駕駛的銀色轎車後，再撞上國道右側護欄停下。記者邱瑞杰／翻攝
王男今早駕駛保時捷跑車在國道3號失控打滑，撞上郭男駕駛的銀色轎車後，再撞上國道右側護欄停下。記者邱瑞杰／翻攝
王男今早駕駛保時捷跑車在國道3號失控打滑，撞上郭男駕駛的銀色轎車後，再撞上國道右側護欄停下。記者邱瑞杰／翻攝

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