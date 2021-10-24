桃園老翁電動車拋錨 警費力推不動查出原因笑岔氣

桃園市一名8旬老翁昨天電動車拋錨，受困馬路車陣，員警接獲報案後趕到，以爲沒電，便推車將他送回附近住處，推了數百公尺後實在推不動，這時老翁才發現，原來是「手煞車沒放」，讓員警當場傻眼、捧腹大笑，但暖心舉動也讓老翁再三致謝。

桃園警分局指出，景福派出所昨天下午1時許接獲報案，指三民路與民生路口有位老先生騎乘電動車，疑似拋錨、受困車陣，巡佐李志堅及警員謝竣立即前往處理。

員警到場後，先將陳姓老翁（83歲）及電動車移置路旁安全地點，再詢問他事發原因，老翁表示，自己出門買東西，不料電動車突然沒電，才在大馬路中間拋錨，自己家就住在數百公尺外。

員警得知老翁家就在附近，便請他坐回電動車上，由謝竣推送他回家，李志堅則駕駛巡邏車在後護送，但謝竣卻覺得車輛推起來很重，累得氣喘吁吁，每走一段路就得休息一次，就在快到家時，車輛被路面卡住，讓他實在推不動。