關西又傳遭傾倒廢棄物 警當場逮2人和滿車營建廢料

新竹縣關西鎮上橫坑昨天（23日）有居民報警指出，住家附近有不明陌生貨車進出，且駕駛神色有異，懷疑在做非法勾當，請員警前來巡邏查看，沒想到員警當場抓獲2名嫌犯正載運整車廢棄裝潢材料，直接就傾倒在路旁，嫌犯坦承是受人委託辦事，新埔警方表示將向上追查。

新埔警分局指出，這2名嫌犯陳姓男子（45歲）及張姓男子（60歲）是在昨天下午2時許，被員警人贓俱獲，在上橫坑道路截獲他們正在傾倒矽酸鈣板及廢輪胎，不僅路旁及邊坡滿是白色醒目的破碎矽酸鈣板遍布邊坡上，車上還剩3分之1的廢棄物來不及丟，讓2名嫌犯當場百口莫辯。

陳嫌向警方表示他們只是拿錢辦事，而從竹北的某建築工地載運這些廢棄的矽酸鈣板，到委託人指定的地點進行傾倒，而嫌犯同時指出，是委託人表示這片地是委託人所有的私有地，所以暫時將矽酸鈣板丟在這沒關係。

據了解，矽酸鈣板被大量使用在建築、裝潢當中，成分主要為石英、水泥及石灰等混合物製成，雖然並不會直接造成環境毒性汙染，但因其不會腐壞、分解的特性，一旦被遺棄在環境中，就會成為萬年垃圾，永遠無法回歸大自然。

據警方表示，2人的行為屬於非法傾倒，當場就依違反廢棄物清理法現行犯逮捕到案，不過還需向上追查是何人委託及背後是否有集團運作；有裝潢業者就指出，裝潢過程所產生的廢料，按合法程序都會交由事業廢棄物專責處理單位回收，但有不肖同業為了省成本，就會選擇偷倒的方式處理。