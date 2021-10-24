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他傳防疫假訊息點進去是猩猩比中指 法官認惡作劇不罰

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

屏東徐姓男子今年6月在LINE群組「屏大小騷兔集散地（13）」，轉傳「由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金8000元」，雖然連結點開是一張大猩猩比中指的惡搞照，但群組成員認為徐男傳播假訊息報警，警方獲報後依社會秩序維護法將徐函送裁罰，但法官認為，一般人點開都知道連結是惡作劇，裁定不罰。

判決指出，就讀屏東大學的徐姓大學生，今年6月某日傍晚6時許，轉傳其他LINE群組的訊息，稱「110 年5 月19日起。由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新臺幣8000 元」等訊息。

後來有群組成員信以為真，點進連結後才發現是一隻大猩猩比中指照，並沒有所謂疫情援助金，在群組回訊「 太假了吧」、「金額太大懶的點」、「你是少數覺得政府出得起這筆錢的」。

有成員發現衛生福利部早在5月就澄清類似訊息為「假訊息」，認為徐男將這類訊息轉傳等於散播假訊息，因此通報警方查辦，高雄市林園分局獲報後，認為徐散播謠言，依社會秩序維護法函送裁罰，徐男面臨居留3日或3萬元以下罰鍰。

徐男審理時喊冤，他是在網路上看到有人開玩笑，才將訊息轉傳，雖然沒有向主管機關查證，但他只是為了讓別人點進去看那張黑猩猩比中指到照片，而且放在群組上大家都知道是假的，怎能說他造謠？

高雄鳳山簡易庭法官認為徐轉傳訊息時，還是新冠肺炎疫情期間，明知道訊息是不實內容，還轉發確實有欠思慮；但考量民眾要了解「疫情援助金」內容，還要點開連結，而連結照片與援助金其實無關，一般民眾開啟就可以發覺是惡作劇；且根據群組成員回訊，訊息不足引起閱覽者畏懼、恐慌，因此裁定不罰。

徐姓男子轉傳的訊息，經過多次轉傳有不同版本，但點進去為黑猩猩比中指照，法官認為一般人看得出來是惡作劇，裁定不罰。翻攝自衛生福利部網站
徐姓男子轉傳的訊息，經過多次轉傳有不同版本，但點進去為黑猩猩比中指照，法官認為一般人看得出來是惡作劇，裁定不罰。翻攝自衛生福利部網站

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