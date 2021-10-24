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嘉市興業東路民宅冒黑煙 婦人跌倒、男換氣過度皆送醫
嘉義市東區興業東路的宣信國小對面民宅，今天上午10點14分冒出濃煙，嘉市消防局派遣東區分隊等4個分隊前往搶救，發現2樓冒出陣陣濃煙，幸好消防隊員將水線拉入灌救，10幾分鐘就撲滅；不過28歲男子在3樓被救出後出現換氣過度，另名77歲婦人自行逃出時疑緊張跌倒，皆送醫檢查。
據了解，起火的為4層樓民宅，消防人員初步發現，起火位置是在臥室，原因尚待釐清，隔壁鄰居稱「聽到很大一聲砰」。
嘉市消防局10點14分獲報興業東路失火，派遣東區、南區、蘭潭及第一分隊前往搶救，當時2樓窗戶竄出黑煙，3樓窗戶也有些許煙，消防隊員隨即從1樓拉水線進入，成功擋住未延燒，10點27分宣告火勢撲滅。
該棟1名77歲婦人自行下樓逃出時，疑似緊張不慎跌倒，頭部有些擦挫傷，救護人員先協助包紮，另名28歲男子則一度還待3樓，消防員趕緊進入，替他戴上共生面罩並帶出來，他疑似受到驚嚇，情緒激動，有點換氣過度，2人都送往醫院觀察。
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